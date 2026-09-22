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Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 12,918 kg esrar ile kokain ve para ele geçirildi; iki zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

operasyon detayları:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Bodrum ve Yatağan ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Ekiplerce, zanlıların konakladığı apart ve ikametlerde yapılan aramalarda 12 kilo 918 gram esrar, satışa hazır 114 parça halinde 57 gram kokain, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1405 dolar ele geçirildi.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe şüpheliler tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen miktar ve paketlenmiş kokainin varlığı, operasyonun ticari amaçlı uyuşturucu dağıtımına yönelik bir çalışmayı hedeflediğine işaret ediyor.

MUĞLA’NIN BODRUM VE YATAĞAN İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2...

MUĞLA’NIN BODRUM VE YATAĞAN İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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