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Hukukun bekçiliği: Başkan Taşkın genç avukatlara mesleki ilkeleri anlattı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Barosu staj komisyonu söyleşisinde genç avukatlara meslek yaşamından örnekler verip dürüstlük, ölçülü dil ve mesleki sorumluluğu vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hukukun bekçiliği: Başkan Taşkın genç avukatlara mesleki ilkeleri anlattı

Söyleşi ve mesleki vurgu:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Barosu Staj Komisyonu tarafından düzenlenen söyleşide genç avukatlarla buluştu. Taşkın, avukatlık yıllarındaki deneyimlerini aktarırken mesleğin temel ilkeleri olarak dürüstlük, mesleki sorumluluk ve iletişimde ölçülülük üzerinde durdu.

Mesleğin ilk yıllarından anılar:

Taşkın, 1998 yılında ofisini açtığını belirterek 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle yaşananları anlattı. Gözaltına alınan öğrencilerin sorgularında görev alırken ilk cübbesini giydiğini ve deneyimli meslektaşlarıyla birlikte haklarını savunmaya çalıştıklarını aktardı. Mesleğinin erken döneminde bir konferansın tertip komitesinde yer aldığı için Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandığını ve üç yıl süren yargılamanın sonunda beraat ettiğini söyledi.

Duruşma ve iletişimde ölçü:

Taşkın, siyasi davalardan ticari davalara, aile hukukundan ceza ve icra dosyalarına kadar farklı alanlarda çalıştığını belirterek avukatların üstlendikleri işi titizlikle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Müvekkile ve mahkemeye karşı doğru konuşmanın, adaletin tecellisi için esas olduğunu ifade etti.

Genç meslektaşlarına seslenen Taşkın, davayı şahsileştirmemeleri, karşı tarafı düşman olarak görmemeleri ve dosya ile deliller üzerinden hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca duruşma salonunda ve avukatlar arası iletişimde kullandıkları dilin önemine dikkat çekerek tanıklara yöneltilen sorularda ve yazışmalarda kişinin onurunu zedeleyici ifadelerden kaçınma çağrısı yaptı. Hatalı kararlar karşısında hukuki yollara başvurmanın ve mesleğin kamu hizmeti niteliğini göz önünde tutmanın önemini hatırlattı.

BAŞKAN TAŞKIN, GENÇ AVUKATLARLA MESLEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

BAŞKAN TAŞKIN, GENÇ AVUKATLARLA MESLEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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