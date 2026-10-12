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Metina'da Baze bölgesindeki dört barınma alanı boşaltıldı, milli dayanışma vurgulandı

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın Metina'nın Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 08 Ekim 2026'de boşalttığını bildirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:29

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Elif Demir

Metina'da Baze bölgesindeki dört barınma alanı boşaltıldı, milli dayanışma vurgulandı

Metina'da dört barınma alanı boşaltıldı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanı, Baze bölgesinde yer alan dört barınma alanını boşalttığını bildirdi.

Kaynaklar, boşaltılan alanların Hebat, Yajk, Sabri ve Sason olduğunu ve işlemin 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığını belirtti.

boşaltmanın kapsamı ve gerekçesi:

Yetkililer, bu adımın bölgede istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde atıldığını kaydetti. Açıklamada sürecin "kararlı ve tavizsiz" bir şekilde sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, yürütülen çok boyutlu sürecin ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiği ve güvenlik açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

süreç sonrası hedefler ve toplumsal bütünleşme:

Açıklamada ayrıca, Terörsüz Türkiye Süreci'nin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğu belirtilerek; PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacağı kaydedildi.

Yetkililer, eğitim ve ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini ve bu gelişmeler ile iç barışın kalıcı olarak tesis edilmeye devam edileceğini belirtti.

Açıklamada yer alan, "Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır" ifadesi, yürütülen vizyonun toplumsal hedeflerine dikkat çekiyor.

PKK, IRAK&#039;IN KUZEYİNDEKİ 4 KAMPI BOŞALTTI

PKK, IRAK'IN KUZEYİNDEKİ 4 KAMPI BOŞALTTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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