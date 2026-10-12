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Terör sona erince bölgedeki savaş ekonomisi çökecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi açılışında terörsüz Türkiye hedefine ulaşmanın hukuk, kalkınma ve uzlaşıyla mümkün olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Terör sona erince bölgedeki savaş ekonomisi çökecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Gaziantep temasları:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Gaziantep’te Gaziantep Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Tören öncesinde Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kürsüde üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi vererek Kurtulmuş’a katılımı için teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber da yaptığı konuşmada TBMM Başkanının kente gelişinin bilime ve gençlere verilen değerin göstergesi olduğunu belirtti. Çeber, Gaziantep’in "Türkiye Yüzyılı" hedefine katkı veren illerden biri olmak istediğini vurguladı ve valiliğin üniversitelere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

devlet aklı ile millet vicdanı buluşması:

Kurtulmuş, konuşmasında devlet aklı ile millet vicdanının bir araya gelerek terörle mücadelede yeni bir safha başlattığını ifade etti. Cumhuriyet tarihinin ilk asrında milletin en önemli meselesinin terör olduğunu söyleyen Kurtulmuş, terörün ülkeye verdiği maliyetin 2 trilyon dolar olduğunu ve sorunun yaklaşık 50 yıldır Türkiye’nin gündeminde yer aldığını hatırlattı.

"Bugün devlet aklı terörden kurtulmak için önemli bir adım attı" diyen Kurtulmuş, geçmişte içerden ve dışardan sürecin bitmesini istemeyen çevrelerin olduğunu, başta FETÖ olmak üzere bazı yapıların süreci baltaladığının sonradan ortaya çıktığını söyledi. Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuna teşekkür eden Kurtulmuş, toplumda oluşan iklimin bu adımların atılmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

süreç, hukuk ve riskler:

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin iki ayağından söz etti: komisyon çalışmaları ve yasalaşan düzenlemeler. Komisyonun 21 toplantı yaptığını, tüm kesimlerin görüşlerinin alındığını ve raporun 50 milletvekilinin 47’sinin oyu ile kabul edildiğini belirtti. Hazırlanan yasanın ise geniş katılımla rekor oyla kabul edildiğini söyledi.

Ancak sürecin provokasyonlara açık olduğunu, gençlerin kullandıkları dil ve üsluba dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, ayırımcı dilden kaçınılması ve ortak değerlerin çoğaltılması çağrısında bulundu.

üç adımlık başarı reçetesi:

TBMM Başkanı sürecin başarısının üç ana adıma bağlı olduğunu söyledi: Birincisi silahların tamamen geride bırakılması ve gündemden çıkması; ikincisi hukukun üstünlüğünün tüm alanlarda güçlenmesi; üçüncüsü ise bölgesel ekonomik kalkınma ve refahın yaygınlaştırılması. Kurtulmuş, bu adımların bölgede zenginlik ve refahı yayacağını ifade etti.

bölgesel bağlar ve ekonomik vizyon:

Kurtulmuş, Gaziantep’in coğrafi ve kültürel bağlarının Halep ve Şam’la benzerliğine dikkat çekerek "sınır aşan sinerji koridorları" oluşturulması gerektiğini söyledi. Bu perspektifle geliştirilecek kalkınma projelerinin Türkiye, Irak başta olmak üzere bölgeyi kalkındıracağını ve yeni ipek yolu güzergâhının bir kolu olarak yerel ekonomik büyümeyi tetikleyeceğini belirtti.

"Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek" diyen Kurtulmuş, bunun yerine bir barış ekonomisi doğacağını ve örnek teşkil edecek bir model oluşacağını savundu. Devletlerarası ilişkilerin ötesinde halklararası beşeri temasın arttıkça işbirliğinin de güçleneceğini söyledi.

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, İsrail’in bölgedeki her halka yönelik saldırılarını eleştirdi ve bu tavrın Türkiye’nin iç meselelerini erteleyemeyeceğini vurguladı: "Çevremizdeki gelişmeler artık Türkiye’nin kendi içerisindeki meselelerle uğraşmasına müsaade etmez." İç güvenliğin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Gaziantep’in rolü ve toplumsal dayanışma:

Kurtulmuş, Gaziantep halkının Suriyeli mültecilere gösterdiği fedakârlığı örnek göstererek kente teşekkür etti. Avrupa’ya yönelik göç krizlerine atıfta bulunarak, "Avrupa’ya 3 bin yabancı göçmen geldiği zaman Avrupalı yöneticilerin ayakları titriyordu" sözlerini hatırlattı. Suriyelilerle kurulan yoğun ilişkilerin bölgesel entegrasyonu güçlendirdiğini belirtti.

Kurtulmuş ayrıca bölgede enerji kaynaklarına dair değerlendirmelerde bulunurken, "Gabar’dan günlük 83 bin varil petrol çıkartılıyor" ifadesini kullandı ve daha önce askerler dışında giriş yapılamayan alanlarda güvenlik ve erişimin arttığını söyledi. Cudi Dağı’ndaki törenlerin de büyütüleceğini dile getirdi.

geleceğe dair hedefler:

Kurtulmuş, terörün sona ermesiyle annelerin ağlamayacağını, "Türkiye bölünecek mi" tehdidinin ortadan kalkacağını ifade ederek bu mücadelenin sadece bir terör örgütünün tasfiyesinden ibaret olmadığını, aradaki parçalanmışlığın onarılmasının hedeflendiğini söyledi. Konuşmasını "Allah yolumuzu açık etsin" diyerek tamamladı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE...

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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