hükümlülere yönelik bilinçli medya ve kadına yönelik şiddet eğitimi verildi

eğitimin düzenlenişi:

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde hükümlülere yönelik olarak düzenlenen eğitim programı, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programın temel amacı, mahkûmlarda hem medya okuryazarlığına dair farkındalık oluşturmak hem de kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme sağlamaktı.

içerik ve uygulanan yöntemler:

Eğitimde alanında uzman bir personel tarafından katılımcılara, Bilinçli Medya Kullanımı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele başlığı altında bilgiler aktarıldı. Oturumlarda medya kaynaklarının eleştirel değerlendirilmesi, dezenformasyonun etkileri ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet algısının medya yoluyla nasıl şekillendiği üzerinde duruldu. Amaç, katılımcıların günlük medya tüketiminde daha seçici ve sorumlu davranmasını teşvik etmekti.

vurgulanan noktalar ve devam eden çalışmalar:

Program boyunca kadına yönelik şiddetin tanımı, olası sonuçları ve şiddetin önlenmesine yönelik davranışsal değişiklikler ele alındı. Katılımcılara destek mekanizmaları ve toplum içinde şiddetin azaltılmasına katkı sağlayacak tutumlar hakkında da bilgi verildi. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak sürdürdüklerini bildirdi.

BANDIRMA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU’NDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ