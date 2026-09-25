Sındırgı'da kırsaldan kente sağlık köprüsü: kadınlara tarama ulaşımı sağlandı

Sındırgı Belediyesi taramaya erişimi kolaylaştırdı

Sındırgı Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan ve kanser taramasından yararlanmak isteyen kadınlara ulaşım desteği sağladı. Destek, başvuruda bulunan kadınların ilçede hizmet veren Mobil Kanser Tarama Tırı'na güvenli ve düzenli şekilde ulaştırılmasını kapsadı.

karşılama ve bilgilendirme:

Tarama için ilçeye gelen kadınlar belediye tarafından karşılanarak Kent Lokantası ve Kadın Lokali'nde misafir edildi. Belediye ekipleri ayrıca kadınlara Kadın Lokali ve Kadın Kooperatifi Satış Noktası hakkında bilgilendirme yaparak hem sağlık hem de sosyal destek olanaklarını anlattı.

tarama takvimi ve amaç:

Mobil Kanser Tarama Tırının ilçe merkezindeki hizmetinin 2 Ekim tarihine kadar Cumhuriyet Meydanı'nda devam edeceği bildirildi. Sındırgı Belediyesi'nin bu uygulaması, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemeyi hedefliyor.

SINDIRGI’DA KADINLARA KANSER TARAMASI İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ