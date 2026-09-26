Kara yolunda hedef alınan kontrol noktası: Dera İsmail Khan'da 11 ölü

Dera İsmail Khan'da kontrol noktasına intihar saldırısı

Pakistan'ın Kyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Dera İsmail Khan kentinde, kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına düzenlenen bomba yüklü araçla intihar saldırısında 11 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı. Olay, kentin Darazanda bölgesinde ve Dera İsmail Khan ile Ketta arasındaki kara yolunda meydana geldiği bildirildi.

Olayın detayları:

Güvenlik yetkilileri, hedefin kaçakçılıkla mücadele kontrol noktası olduğunu açıkladı. Ölenler arasında iki kadın ve 2 yaşında bir çocuk bulunuyor. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı.

Saldırının biçimi ve hedef seçimi, güvenlik güçleri ile sivillerin bir arada bulunduğu noktaların risk altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgedeki sağlık kuruluşlarına çok sayıda yaralı sevk edildiği ve acil müdahalelerin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik ve soruşturma:

Kaynaklar, saldırının terör örgütleri ile suç unsurları arasındaki bağlantının bir göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu ve olayla ilgili olarak "Fitna al-Khawarij bir kez daha güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı" ifadelerine yer verildi. "Fitna al-Khawarij" ifadesinin, Pakistan'ın terör örgütleri listesinde yer alan Tehreek-i-Taliban (TTP) için kullanılan bir terim olduğu kaydedildi.

Güvenlik yetkilileri ve soruşturma ekipleri olay yerinde çalışma yürütüyor. Bölgede artan güvenlik önlemleri ve yol kontrolleri devreye sokulurken, yetkililer halkı dikkatli olmaya davet etti. Olayın netleşmesiyle birlikte can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin rakamların güncellenebileceği belirtildi.

Sonuç olarak, Dera İsmail Khan'daki saldırı hem bölgesel güvenlik kaygılarını artırdı hem de kaçakçılıkla mücadele yapan birimlerin hedef alınmasının etkilerini gündeme getirdi.

Pakistan’ın Kyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Dera İsmail Khan kentinde, kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.