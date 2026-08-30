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Ümraniye'de ilk gece Kriterum bisiklet yarışı düzenlendi

Ümraniye Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Kriterum Gece Bisiklet Yarışı, Trabzon Millet Bahçesi'nde 210 sporcunun mücadele ettiği renkli etkinlik oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ümraniye'de ilk gece Kriterum bisiklet yarışı düzenlendi

Ümraniye kriterum gece bisiklet yarışı ilk kez gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kriterum Gece Bisiklet Yarışı, Trabzon Millet Bahçesi'nde yapıldı. Etkinlikte toplam 210 sporcu pedal çevirdi ve gece boyunca renkli görüntüler oluştu.

Yarışın formatı ve katılım:

Yarışlar, erkekler ve kadınlar ayrı olmak üzere toplam 12 farklı kategoride gerçekleştirildi. Sporcular şeref turunun ardından start aldı; açılış konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım şunları söyledi: "Yine Ümraniye’de bir spor müsabakasında birlikteyiz. Bu sene bu yarış ilk kez oluyor. Hepinize başarılar diliyorum". Başkanın spocularla start çizgisinde fotoğraf çekiminin ardından mücadele başladı.

Ödüller ve gece boyunca öne çıkanlar:

Gece boyunca kıyasıya süren yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Etkinliğe katılan sporcular arasından çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edildi. Organizasyon, geniş katılımla gerçekleşmesi ve yerel spor etkinliklerine canlılık katması açısından dikkat çekti.

ÜMRANİYE KRİTERUM GECE BİSİKLET YARIŞI, TRABZON MİLLET BAHÇESİ&#039;NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE...

ÜMRANİYE KRİTERUM GECE BİSİKLET YARIŞI, TRABZON MİLLET BAHÇESİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLURKEN, TOPLAM 210 SPORCU KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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