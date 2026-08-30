Siirt'te gün içinde beş yangın alarmı: Çamtaşı'nda söndürme çalışmaları devam ediyor

Siirt genelinde yangınlara müdahale

Siirt il sınırları içinde gün boyunca farklı noktalarda orman ve arazi yangınları çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olaylara müdahale ederek, dört bölgedeki yangını söndürdü; Baykan ilçesi Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

Müdahale ve bölgesel durum:

Gün içinde 3 orman ve 2 tapulu arazi yangınına müdahale edildi. Baykan ilçesi Çamlık bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Baykan'ın Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar kesintisiz sürdürüyor.

Eruh ilçesi Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiinde meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Şirvan ilçesindeki yangına yönelik müdahale de tamamlanarak alevler söndürüldü.

araştırma ve sonrası çalışmalar:

Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili araştırmalar başlatıldı. Yetkililer, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü; ekiplerin özellikle Çamtaşı bölgesindeki müdahaleyi yoğunlaştırdığını bildiriyor. Yangınların nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

SİİRT GENELİNDE FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN ORMAN VE ARAZİ YANGINLARINA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.