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İki gün boyunca takip ettiği ses yavru kediyi motorun içinden kurtardı

Burdur’da Ayşe Tetik, iki gündür duyduğu yavru kedi sesini sokak sokak takip ederek otomobilin motoruna sıkışmış yavruyu itfaiye ile kurtardı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İki gün boyunca takip ettiği ses yavru kediyi motorun içinden kurtardı

Burdur'da duyarlılık hayat kurtardı

Burdur Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Ayşe Tetik iki gündür aralıksız duyduğu yavru kedi sesinin peşine düştü. Yakın zamanda sahiplendiği bir sokak kedisini hastalıktan kaybetmesinin ardından çevredeki hayvanlara karşı daha dikkatli olma kararı alan Tetik, sesin kaynağını bulmak için sokak sokak dolaştı.

Ses takip edildi, aracın motoru kontrol edildi:

Tetik, iki sokak ve bir cadde boyunca ilerleyip park halindeki araçların yanından tek tek geçti. Bir otomobilin yakınına geldiğinde içerden gelen miyavlama sesini fark eden kadın, önce kendi imkanlarıyla aracı kontrol etti. Kediyi göremese de sesin araçtan geldiğini belirleyince durumu yetkililere bildirdi ve araç sahibine ulaşıldı.

İtfaiye müdahalesi ve kurtarma:

Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri, aracın motor bölümünde sıkışmış yavru kedinin yerini tespit etti. Ekiplerin uzun uğraşı sonucunda yavru kedi sağlıklı şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerde kediye ilk müdahale gerçekleştirildi ve herhangi bir ağır yaralanma olmadığı aktarıldı.

Tetik, yaşadıklarını anlatırken sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın önemine dikkat çekti. Kendi sözleriyle, eğer kediyi fark etmeselerdi ve araç çalıştırılsaydı, kedin paramparça olabileceğini vurguladı. Bu tür durumlarda araçların motor kısımlarının kısa süreli de olsa kontrol edilmesinin herkes için basit ama hayati bir önlem olduğunu ifade etti.

Olay, çevredeki vatandaşlara da örnek teşkil ederken, yetkililer ve kurtarıcı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yavru kedi güvenli bir şekilde kurtarılmış oldu. Tetik, vatandaşları benzer durumlarda yetkililere haber vermeye ve araç kontrollerini yapmaya çağırdı.

BURDUR’DA BİR KADIN, İKİ GÜNDÜR DUYDUĞU YAVRU KEDİ SESİNİN PEŞİNE DÜŞEREK SOKAK SOKAK ARAMA YAPTI....

BURDUR’DA BİR KADIN, İKİ GÜNDÜR DUYDUĞU YAVRU KEDİ SESİNİN PEŞİNE DÜŞEREK SOKAK SOKAK ARAMA YAPTI. SESİNİ TAKİP ETTİĞİ YAVRU KEDİNİN BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA SIKIŞTIĞINI TESPİT EDEN KADIN, İHBARDA BULUNARAK KEDİNİN İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILMASINI SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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