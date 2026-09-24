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İlhan Fakılı Ümit Millilere çağrıldı

Beşiktaşlı İlhan Fakılı, A Milli aday kadrosundan Ümit Milli Takım'a dahil edildi; 26 Eylül'deki Ukrayna maçının ardından yeniden A Milliler kadrosunda yer alacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlhan Fakılı Ümit Millilere çağrıldı

İlhan Fakılı Ümit Millilere çağrıldı

Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı, A Milli Takım aday kadrosunda bulunmasına rağmen Ümit Milli Takım'ın 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ukrayna maçının aday kadrosuna dahil edildi.

teknik heyet ortak planlaması:

Karar, A Milli ve Ümit Milli teknik heyetlerinin ortak planlaması çerçevesinde alındı. 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna müsabakasında Ümit Milli formasıyla yer alacak ve karşılaşmanın ardından tekrar A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

maçın turnuva açısından önemi:

Ümit Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri H Grubunda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunuyor. Milliler, Ukrayna'dan en az 1 puan alması halinde play-off aşamasına katılımı garantileyecek.

İlhan Fakılı'nın kadroya katılımı, hem A Milli hem de Ümit Milli ekipleri için taktiksel esneklik sağlama amacı taşıyor; oyuncunun kısa süreli Ümit Milli görevi tamamlandıktan sonra A Milli aday kadrosuna yeniden dahil olacağı açıklandı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI&#039;NIN ADAY KADROSUNDA YER ALAN İLHAN FAKILI, ÜMİT MİLLİ TAKIMI&#039;NIN UKRAYNA İLE...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNDA YER ALAN İLHAN FAKILI, ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NIN UKRAYNA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN KADROSUNA DAHİL EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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