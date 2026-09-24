İlhan Fakılı Ümit Millilere çağrıldı

Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı, A Milli Takım aday kadrosunda bulunmasına rağmen Ümit Milli Takım'ın 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ukrayna maçının aday kadrosuna dahil edildi.

teknik heyet ortak planlaması:

Karar, A Milli ve Ümit Milli teknik heyetlerinin ortak planlaması çerçevesinde alındı. 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna müsabakasında Ümit Milli formasıyla yer alacak ve karşılaşmanın ardından tekrar A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

maçın turnuva açısından önemi:

Ümit Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri H Grubunda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunuyor. Milliler, Ukrayna'dan en az 1 puan alması halinde play-off aşamasına katılımı garantileyecek.

İlhan Fakılı'nın kadroya katılımı, hem A Milli hem de Ümit Milli ekipleri için taktiksel esneklik sağlama amacı taşıyor; oyuncunun kısa süreli Ümit Milli görevi tamamlandıktan sonra A Milli aday kadrosuna yeniden dahil olacağı açıklandı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNDA YER ALAN İLHAN FAKILI, ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NIN UKRAYNA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN KADROSUNA DAHİL EDİLDİ.