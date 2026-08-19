İncir yüklü tırdaki gizli yük: sınırda 45 tabanca bulundu

Kapitan Andreevo sınır kapısında incir yüklü tırda silah ele geçirildi

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yapılan kontrolde, Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya incir taşıdığı belirtilen Türk plakalı tırda kaçak yollarla sokulmak istenen ateşli silahlar bulundu. Sürücü, taşıdığı yüke ilişkin belgeleri gümrük kontrol noktasında ibraz etti.

X-ray taraması ve fiziki arama:

Risk analizi sonucu tır X-ray cihazından geçirildi ve tarama sırasında araçta olağan dışı yoğunluk gösteren bölgeler tespit edildi. Gerçekleştirilen fiziki aramada, tırın çeşitli bölümlerinde toplam 45 adet tabanca ele geçirildi. Silahlar, kabinin ön kısmı, tırın alet saklama dolaplarından biri ve akünün yanında olmak üzere 7 farklı noktada gizlenmiş halde bulundu.

Soruşturma ve ülke geneline ilişkin veriler:

Kaçak silahlara el konuldu; olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı. Yetkililer, denetimlerde tespitlerin artmasıyla birlikte sınır noktalarındaki X-ray ve fiziki kontrollerin önemine dikkat çekiyor.

Yetkililer ayrıca, Bulgaristan genelinde son üç ayda gümrük ekiplerince bin 640 adet ateşli silahın ele geçirildiğini bildirdi. Olay, sınır kapılarında yürütülen risk analizleri ve teknolojik tarama uygulamalarının kaçakçılıkla mücadeledeki rolünü bir kez daha gösterdi.

KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI’NDA BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA, KAÇAK YOLLARLA ÜLKEYE SOKULMAK İSTENEN 45 ADET KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.