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İnönü Üniversitesi’nden kortlara birlik mesajı: masa tenisi dostluk ligi 32. etap başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 32. etap masa tenisi dostluk ligi, İnönü Üniversitesi'nde başladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İnönü Üniversitesi’nden kortlara birlik mesajı: masa tenisi dostluk ligi 32. etap başladı

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde dostluk ligi sahaya çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Liginin 32. etabı, İnönü Üniversitesi kampüsünde başladı. Açılış programı, İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve üniversite ile spor camiasından yoğun katılım görüldü.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, ilgili kurum temsilcileri, 32 farklı ilden gelen çok sayıda sporcu ile üniversite personeli katıldı.

protokol anları ve teşekkür belgeleri:

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunanlara teşekkür amacıyla Prof. Dr. Mehmet Hakan Taşolar, Hakan Tunç, İnönü Üniversitesi antrenörü Taha Yasin Ilkım ve Masa Tenisi Tertip Komisyonu Üyesi Mehmet Kavuşturan için teşekkür belgeleri takdim edildi.

müsabakalar, katılım ve ödül programı:

Belge takdiminin ardından turnuvanın ilk müsabakaları başladı. 32 farklı ilden gelen sporcular arasında kıyasıya mücadele yaşanan etap karşılaşmaları hafta sonu boyunca devam edecek. Turnuva, 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek; dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar verilecek.

Organizasyon, üniversite ortamında sporcu hareketliliğini artırmayı ve farklı illerden gelen katılımcılar arasında dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik süresince program akışı ve sonuçlar ilgili kurumlarca takip edilecek.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE MASA TENİSİ DOSTLUK LİGİ HEYECANI BAŞLADI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE MASA TENİSİ DOSTLUK LİGİ HEYECANI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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