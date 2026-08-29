Sporla büyüyen yaz: Fatih’te binlerce çocuk yüzme ve farklı branşlarla tanıştı

Fatih'te yaz spor okulları kapanış töreni

Fatih Belediyesi tarafından iki ay boyunca 21 farklı noktada sürdürülen Yaz Spor Okulları, Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Etkinlik kapsamında 4-14 yaş arasındaki 8 bin 500 çocuk, 21 branşta spor eğitimi aldı.

bakanın vurguları ve yüzme projesi:

Bakan Osman Aşkın Bak, çocukların yazı spor yaparak geçirmesinin önemine dikkat çekti. Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesis yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı talimatıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti ve devletin spor altyapısını yaygınlaştırma çabasını anlattı. Bakan, "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine atıfta bulunarak bugüne kadar 12 milyon gencin yüzme eğitimi aldığını ifade etti.

Bak, Fatih ilçesinde daha önce kullanılmayan alanların spor tesislerine dönüştürüldüğünü; Yedikule çevresinin spor köyüne çevrilmesi gibi örneklerle bu dönüşümün somutlaştığını söyledi. Amatör spor kulüplerinin ve yöneticilerinin mahalle çocuklarını spora yönlendirmedeki rolünü öne çıkaran Bak, bu kişileri fedakârlık yapan kahramanlar olarak nitelendirdi ve onlara teşekkür etti.