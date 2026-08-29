Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sporla büyüyen yaz: Fatih’te binlerce çocuk yüzme ve farklı branşlarla tanıştı

Fatih'te sona eren Yaz Spor Okulları'nda 4-14 yaş arası 8 bin 500 çocuk 21 branşta eğitim aldı; Bakan Bak projenin 12 milyon genci yüzme öğrettiğini açıkladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sporla büyüyen yaz: Fatih’te binlerce çocuk yüzme ve farklı branşlarla tanıştı

Fatih'te yaz spor okulları kapanış töreni

Fatih Belediyesi tarafından iki ay boyunca 21 farklı noktada sürdürülen Yaz Spor Okulları, Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Etkinlik kapsamında 4-14 yaş arasındaki 8 bin 500 çocuk, 21 branşta spor eğitimi aldı.

bakanın vurguları ve yüzme projesi:

Bakan Osman Aşkın Bak, çocukların yazı spor yaparak geçirmesinin önemine dikkat çekti. Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesis yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı talimatıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti ve devletin spor altyapısını yaygınlaştırma çabasını anlattı. Bakan, "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine atıfta bulunarak bugüne kadar 12 milyon gencin yüzme eğitimi aldığını ifade etti.

Bak, Fatih ilçesinde daha önce kullanılmayan alanların spor tesislerine dönüştürüldüğünü; Yedikule çevresinin spor köyüne çevrilmesi gibi örneklerle bu dönüşümün somutlaştığını söyledi. Amatör spor kulüplerinin ve yöneticilerinin mahalle çocuklarını spora yönlendirmedeki rolünü öne çıkaran Bak, bu kişileri fedakârlık yapan kahramanlar olarak nitelendirdi ve onlara teşekkür etti.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı
images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor