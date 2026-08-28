Dolar 48,2418 +0,50%
Euro 56,2033 -0,03%
Bist 14.566,98 -0,06%
Altın Gram 7.224,91 -0,12%
EUR/USD 1,1646 -0,12%
Brent Petrol 87,54 -1,11%
--°

İslam dünyasının yeni temsilcisi Moritanyalı İsmail Ould Cheikh Ahmed genel sekreter oldu

İsmail Ould Cheikh Ahmed oy birliğiyle İİT Genel Sekreteri seçildi; 65 yaşındaki Moritanyalı diplomat Filistin ve İslamofobiyle mücadeleyi vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

İslam dünyasının yeni temsilcisi Moritanyalı İsmail Ould Cheikh Ahmed genel sekreter oldu

İİT genel sekreterliğine seçim

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğine, eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Cheikh Ahmed seçildi. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda, toplantıya başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya yönetiminde yapılan oylamada Ahmed oy birliğiyle aday gösterildi.

65 yaşındaki Moritanyalı diplomat, İİT genel sekreteri olarak 5 yıl görev yapacak.

görev anlayışı ve öncelikler:

Seçimin ardından konuşan İsmail Ould Cheikh Ahmed, görevi “sorumluluğun büyüklüğünün ve emanetin ağırlığının derin bilinciyle” üstlendiğini belirtti. Ahmed, yaklaşık 2 milyar Müslümanın güvenliği, barışı, haysiyeti ve uyumunun sağlanmasının önemine vurgu yaparak, teşkilatın üye devletlerin davalarına daha etkili hizmet etmesi için daha güçlü ve yetenekli bir örgüt olmasını hedeflediğini söyledi.

Ahmed, Filistin davasının İİT’nin temel meselesi olmaya devam edeceğini ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının desteklenmesinin sürdürüleceğini taahhüt etti. Ayrıca teşkilatın İslamofobi ve nefret söylemiyle mücadeleyi artıracağını, diyaloğu ve karşılıklı saygıyı teşvik edeceğini ve uluslararası toplumla daha geniş ortaklıklar kuracağını ifade etti.

teşkilat yapısı ve uluslararası tepki:

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı, 57 üye devletten oluşuyor. Tüzüğe göre genel sekreter, Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından beş yıllığına seçiliyor ve Ahmed de bu çerçevede yeni döneme başlayacak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yapılan açıklamada, Cidde’deki toplantıda Ahmed’in oy birliğiyle seçilmesini tebrik etti. Türkiye, İİT’in İslam dünyasının ortak sınamalarının aşılmasına katkı sunacağına ve özellikle Filistin meselesi ile ortak davaların savunulması, üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesinde etkin rol oynamaya devam edeceğine inandığını bildirdi.

SUUDİ ARABİSTAN&#039;IN CİDDE KENTİNDE DÜN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 23. OLAĞANÜSTÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI...

SUUDİ ARABİSTAN'IN CİDDE KENTİNDE DÜN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 23. OLAĞANÜSTÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Norveç'te yeni dönem: 8. Haakon resmen kral oldu
images

Kahta'da üçüncü belediye sosyal tesisi açıldı: Fatih Parkı yenilendi
images

MHP Diyarbakır'da yeni dönem: Arslan'dan Özcoşkun'a devir teslim
images

Jandarmanın yeni rütbeleriyle hedef: terörü gündemden çıkarmak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MANİFEST soruşturmasında menajer tutuklandı

Samsun'da yardım için giden gemi dron saldırısına uğradı

Boyabat'ta 154 yetim ve öksüz öğrenciye 10 ay sürecek eğitim desteği

Erdemli yükseklerinde dolu etkili, tarım arazileri zarar gördü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar