Siyasette tehdit söylemine tepki: Saygılı, Günaydın'ın sözlerini eleştirdi

saygılı'dan günaydın'ın sözlerine tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın İzmir programı sırasında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Saygılı, Günaydın'ın "Bu memleketi size saldırtacağız" sözlerini kışkırtıcı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

söylem eleştirisi ve siyasi dil:

Saygılı, "Bu memleket kimsenin üzerine 'saldırtılacak' bir kitle değildir" diyerek, siyasetin tehdit dili ve gerilim üretmek için kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Milletin iradesinin sandıkta ortaya koyduğunu ve kimin hizmet ettiğini halkın bildiğini ifade etti.

sokak siyaseti ve hizmet iddiası:

İzmir'deki gündelik sorunlara dikkat çeken Saygılı, belediyecilikte eksik kalan noktaları sıraladı: "Sokakta belediye hizmeti yok. Yeterli altyapı yatırımı yok. Trafik sorununa çözüm yok. Yağmurda taşkına kalıcı çözüm yok." Bu tespitleri, Yeni Parti söylemleriyle karşılaştırarak eleştirdi.

Başkan Saygılı, AK Parti teşkilatının kuruluşundan bu yana sahada olduğunu, esnafın, pazar yerlerinin ve mahallelerin içinde yer aldıklarını belirtti. "Esnafımızın yanındayız, pazar yerindeyiz, mahalledeyiz, düğünde ve taziyedeyiz" sözleriyle partinin halkla yakın ilişkisinin altını çizdi.

Saygılı, isim ve tabela değişikliklerinin siyasi yaklaşımı değiştirmeyeceğini söyleyerek eser ve hizmet siyasetini savundu. Partisinin gücünü milletin iradesi ve güveninden aldığını belirterek açıklamasını "Biz zaten milletimizin yanındayız" cümlesiyle sonlandırdı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI