Malatya'nın üretim gücü istihdam ve ihracatla daha da büyüyor

ölmeztoprak: üretim ve emek şehrin kalkınmasının teminatı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim ve ihracat odaklı işletmelerle bir araya gelerek sanayi yatırımları, istihdam ve tarıma dayalı sanayi çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretlerde sanayicilerin talepleri dinlendi, mevcut üretim kapasitesi ve yeni yatırım ihtiyaçları değerlendirildi.

magna: yerli sermayeyle ağır sanayide yüksek katma değer

Program kapsamında ilk ziyaret edilen firma, Magna Endüstriyel Tesisat Isı Soğutma Malzemeleri Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Ölmeztoprak, firma yöneticileri Ali Çapar (Genel Müdür), Seda Çapar (Finans Müdürü) ve Aydın Çapar (Fabrika Müdürü) ile görüşerek üretim alanlarını inceledi.

Firma, tamamen yerli sermaye ile ağır sanayiye yönelik yüksek katma değer üretiyor ve yıllık 4 bin ton üretim kapasitesine ulaştı. Bu tesis, yaklaşık 90 kişiye istihdam sağlarken, çalışanların 16'sı kadın olarak dikkat çekiyor. Ürünlerin yaklaşık %60'ı Avrupa standartlarında üretilip 8 ülkeye ihraç ediliyor. Görüşmede, bugüne kadar onaylanan 7 proje ile firmanın kapasite artışı ve yeni yatırım teşvik belgesi süreçleri ele alındı.

enerji ve elektrik üretiminde kapasite değerlendirmesi

Programın devamında ziyaret edilen Doğanateş Elektrik tesislerinde Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ateş ve ortak Bayram Erdoğan ile bir araya gelindi. Firma, 18 bin metrekare kapalı alanda enerji ve elektrik sektörüne yönelik üretim yürütüyor. Ölmeztoprak, yerli üretim kapasitesinin artmasının hem ekonomik büyümeye hem de istihdama katkı sunduğunu belirterek, yatırım yapan sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

tarıma dayalı sanayide işleme ve ihracat atılımları:

Ziyaret programında tarımsal ürünlerin işlenmesi ve ihracata kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Akçir Gıda Tarım Ürünleri ile Sameks Organik Tarım Ürünleri tesisleri de incelendi. Ziyaretlere TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç da katıldı ve MÜSİAD Malatya Şube Başkanı ile Akçir Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akçin ile görüşmeler yapıldı.

Akçir Gıda yatırımının IPARD III kapsamında hayata geçirildiği, yatırımın toplam 82 milyon TL tutarında olduğu ve 40 milyon TL destek sağlandığı belirtildi. Tesisin yıl içinde ortalama 100, dönemsel olarak ise 150'nin üzerinde kişiye istihdam sağladığı aktarıldı. Ölmeztoprak, TKDK desteklerinin Malatya’da tarıma dayalı sanayinin gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Sameks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ziyaretinde firma sahibi Cengizhan Leventoğlu ile görüşüldü. Tesisin IQF teknolojisiyle yaş meyve ve sebzeleri işleyerek ihracata kazandırdığı, günlük 50 ton üretim kapasitesine sahip olduğu ve sözleşmeli tarım modeliyle üreticilerle doğrudan bağ kurulduğu belirtildi. IPARD II kapsamında üç ayrı çağrı döneminde gerçekleştirilen yatırımların toplam 198 milyon TLye ulaştığı ve bu yatırımlara 96 milyon TL destek sağlandığı ifade edildi. Tesisin yıllık ortalama 150 kişiye daimi, dönemsel olarak ise 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağladığı bildirildi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Ölmeztoprak, "Malatya’mızın gücü üreten ellerindedir. Sanayicimizin, üreticimizin ve yatırımcımızın ortaya koyduğu emek; şehrimizin kalkınmasının, istihdamının ve ihracatının en önemli teminatıdır" dedi ve üretimin güçlenmesi ile yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik talepleri değerlendirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Genel değerlendirmede, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ziyaretlerin, kentin üretim kapasitesinin artırılmasına, ihracatın genişlemesine ve istihdamın güçlenmesine dönük somut adımların tespit edilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

ÖLMEZTOPRAK: "MALATYA’MIZIN GÜCÜ ÜRETİM VE EMEKLE DAHA DA BÜYÜYOR"