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İstanbul Boğazı'ndan 15 gemi geçişiyle 30 Ağustos anıldı

30 Ağustos'ta TCG Anadolu öncülüğündeki 15 Türk Deniz Kuvvetleri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nı selamladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İstanbul Boğazı'ndan 15 gemi geçişiyle 30 Ağustos anıldı

Türk Deniz Kuvvetleri İstanbul Boğazı'nda tören geçişi gerçekleştirdi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir filo İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçişe öncülük eden kuvvet, özellikle dikkat çeken manevra ve selamlaşma anlarıyla kayda geçti.

geçişte yer alan gemiler:

Boğaz geçişine TCG Anadolu önderliğinde toplam 15 gemi katıldı. Geçişte yer alan gemiler şunlardı: TCG Anadolu, Savarona, Oruçreis, Salihreis, Turgutreis, Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay.

selam ve anma:

Geçiş sırasında filo, kuzeyden güneye doğru ilerleyerek Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünden geçti ve anıtı selamladı. Yapılan bu tören geçişi, 30 Ağustos kapsamında düzenlenen deniz etkinliklerinin önemli bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Etkinlik, Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki gemilerini bir araya getirirken, resmi anma programlarının deniz unsurlarıyla gösterilmesine yönelik geleneksel uygulamalardan biri olarak değerlendirildi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’NE AİT 15 GEMİ...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’NE AİT 15 GEMİ, İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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