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kartal’da 30 Ağustos coşkusu meydanda buluştu

Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı; protokol ve vatandaşların katılımıyla gün boyu sürecek etkinlikler ve zafer yürüyüşü planlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Emre Koç

kartal’da 30 Ağustos coşkusu meydanda buluştu

Kartal'da 30 Ağustos coşkusu başladı:

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kazanılan zaferin 104. yıl dönümü, Kartal'da yoğun bir katılımla anılmaya başlandı. Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan Zafer Bayramı programının ilk adımı, ilçenin merkezi olan Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi çelenk töreniydi.

Çelenk töreni ve protokol katılımı:

Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel anıta çelenk sundu. Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, ilçe mülki idare temsilcileri, siyasi parti ilçe yöneticileri, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yönetimi, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Kartallı katıldı. Çelenk sunumunun ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve tören, hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile sürdü.

Gün boyu sürecek etkinlikler ve akşam programı:

Kartal'daki kutlamalar sabah yapılan resmi törenle sınırlı kalmayacak. Gün boyunca farklı noktalarda etkinlikler düzenlenecek ve akşam saatlerinde de program yoğunlaşacak. Akşam programında, Millî Mücadele'nin simge isimlerinden olan Kartallı Kazım'ın adını taşıyan meydanda bir araya gelinerek geniş katılımlı bir zafer yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşün ardından kutlamalar yeniden Kartal Meydanında toplanacak; Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümüne özel sahne gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle gün tamamlanacak.

Tören ve etkinlikler, Kartallıların zafer bilinci ve ortak hafızayı canlı tutma çabasını gözler önüne sererken, katılımcılar gün boyunca birlik, gurur ve coşku duygularını paylaştı.

30 AĞUSTOS 1922’DE DUMLUPINAR’DA BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ÖNDERLİĞİNDE ZAFERE ULAŞAN...

30 AĞUSTOS 1922’DE DUMLUPINAR’DA BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ÖNDERLİĞİNDE ZAFERE ULAŞAN VE TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ SONSUZA DEK YAKAN BÜYÜK TAARRUZ’UN 104. YIL DÖNÜMÜ, KARTAL’DA BÜYÜK BİR COŞKU, GURUR VE HEYECANLA KUTLANMAYA BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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