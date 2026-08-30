Antalya'da birlik ve gurur günü: 30 Ağustos törenleri coşkuyla geçti

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı. Günün anısına yapılan resmi törenler, protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Törenin akışı:

Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda başladı; ilk olarak Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenkler sunuldu. Antalya Valiliği, Antalya Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Atatürk anıtına çelenklerini koymasının ardından, Vali Hulusi Şahin ve beraberindekiler Valilik binasına geçti ve burada tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulünün ardından törenler Cumhuriyet Caddesi'nde sürdü. Protokol üyeleri ve vatandaşları araç üzerinden selamlayan Vali Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşma ile günün anlam ve önemi vurgulandı.

Gösteriler ve geçit töreni:

Tören programı halk oyunları gösterisiyle renklendi. Günün sonunda ise şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra jandarma, sahil güvenlik ve emniyet personelinin katıldığı geniş bir geçit töreni gerçekleştirildi; katılımcılar kortejde yürüyerek törene son verdi.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Vali Hulusi Şahin ile birlikte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Gürkan Erten, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve milletvekilleri katıldı. Ayrıca Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı kaymakamları ile belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş törende yer aldı.

ANTALYA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YILI CUMHURİYET MEYDANI'NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNUMU VE GEÇİT TÖRENİYLE KUTLANDI.