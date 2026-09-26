Baklavayı 'baklavaki' etiketinden kurtaran usta Mahmut Dolmacı'nın 11 bin 800 dilimlik rekoru

Rekor girişimi ve amacı:

Gaziantepli baklava ustası Mahmut Dolmacı, Türkiye baklavasının dünya pazarında yanlış adlandırılmasından rahatsız olarak harekete geçti. Önce ürünün haklarını korumak amacıyla patent işlemlerini yürüttü; ardından baklavanın tanınırlığını artırmak ve adının doğru anılmasını sağlamak için dikkat çekici bir eylem planladı.

Dolmacı bu amaç doğrultusunda, uluslararası kamuoyunun ilgisini çekecek büyüklükte bir çalışma yapmayı tercih etti. Girişimin temel motivasyonu, geleneksel Türk baklavasının özgün kimliğini korumak ve dünya çapında hak ettiği isimle tanınmasını sağlamaktı.

Ailenin etkisi ve mesleğe başlangıç:

Mesleğe 11 yaşında başladığını anlatan Dolmacı, ustalığa giden yolunda annesinin yönlendirmesinin belirleyici olduğunu söyledi. Annesinin, aşçılık mesleğinin hem temizliği hem de fırsatları beraberinde getirdiğini vurguladığını aktardı: "Annem 'sen aşçı olursan dünyayı gezersin'" sözleri mesleki tercihinde etkili oldu ve Dolmacı kariyerini bu öğütlerle şekillendirdi.

Dünyanın en büyük baklavası nasıl yapıldı:

Dolmacı ve ekibi, Guinness Dünya Rekorları'na başvuracak ölçekte bir çalışma gerçekleştirdi. Ortaya çıkan baklava 7,5 metre boyunda, 2,5 metre eninde ve toplam 11.800 dilim olarak hazırlandı. Yapım süresi yaklaşık 7 saat olarak kaydedildi ve sonuç itibariyle ekip Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Bu girişim, Dolmacı'nın yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de dikkat çekme stratejisinin bir parçası oldu; zira daha önce yaşanan isim tartışmalarını geride bırakıp baklavanın doğru kimlikle anılmasını sağlamayı hedefliyordu.

Kariyer ve önceki başarılar:

Dolmacı, meslek hayatı boyunca özellikle yurt dışı deneyimlerine önem verdiğini belirtiyor. Dortmund, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi yerlerde fabrikalar kurdu; Okinawa ve Tokyo'da çalıştı, Tokyo'da dükkan açtı. Kendisinin ifadesiyle 65 ülke gezdi ve mesleki unvanı kapsamında 6 dünya rekoru ve 3 Guinness rekoru kırdı. Ayrıca dünyanın en büyük dönerini Moskova'da, en büyük eti ise Danimarka'da gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eğitim, tanıtım ve ihracat çalışmaları:

Dolmacı aynı zamanda eğitmen şef olarak üniversitelerde dersler veriyor; örneğin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Etkinliklerde hem hamur açımı gösterileri yaptı hem de farklı ülkelere yönelik "hoş geldin" tatlıları hazırlayarak bütün bayrakları sergilediklerini belirtti.

Son olarak, yerli üretimi uluslararası pazarlara taşıdıklarını vurgulayan Dolmacı, Amerika'ya baklava satışı yaptıklarını ve artık baklava ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyerek bunun kendisi için önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

GAZİANTEPLİ BAKLAVA USTASI MAHMUT DOLMACI, TÜRK BAKLAVASINI ‘BAKLAVAKİ’ İSMİNDEN KURTARMAK İÇİN ÖNCE PATENT ALDI SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLAVASINI YAPARAK GUİNNESS DÜNYA REKORLARI’NA ADINI YAZDIRDI.