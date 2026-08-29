İstinye mahallesi parkında bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parka gelen vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu.

olay ve ilk inceleme:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı. Polislerin yaptığı ilk tespitlerde, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kimliğinin Enes Gürsu olduğu öğrenildi.

cesedin kaldırılması ve adli işlem:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürsu'nun cansız bedeni, ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SARIYER'DE, BİR PARKTA VATANDAŞLAR TARAFINDAN BİR ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU. ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.