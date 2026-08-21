Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

İtfaiye ekipleri 7 metrelik dere yatağından 8 yaşındaki çocuğu kurtardı

Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin merdiven müdahalesiyle 7 metrelik dereden sağ kurtarıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiye ekipleri 7 metrelik dere yatağından 8 yaşındaki çocuğu kurtardı

İluh Deresi'nde düşen çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Batman'da İluh Deresi yatağında meydana gelen olayda, dengesini kaybederek dereye düşen 8 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle yardım çağrısı aldı. Görgü tanıkları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dere yatağının yaklaşık 7 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Ekipler, güvenlik önlemlerini alıp merdiven sarkıtarak çocuğu dikkatli bir şekilde kurtardı; operasyon ekip çalışması ve hızlı müdahale ile sonuçlandı.

Sağlık durumu ve teslim:

Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi ve gerekli kontroller için sağlık ekipleri tarafından takip altına alındı.

BATMAN’DA DEREYE DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

BATMAN’DA DEREYE DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontro...
images

KKTC'de Yamaçköy ve Tirmen arasındaki orman yangınına çok sayıda ekip müdahale e...
images

Göçmen kaçakçılığına operasyon: Bodrum ve Marmaris'te 5 tutuklama
images

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız