İtfaiye ekipleri 7 metrelik dere yatağından 8 yaşındaki çocuğu kurtardı

İluh Deresi'nde düşen çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Batman'da İluh Deresi yatağında meydana gelen olayda, dengesini kaybederek dereye düşen 8 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle yardım çağrısı aldı. Görgü tanıkları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dere yatağının yaklaşık 7 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Ekipler, güvenlik önlemlerini alıp merdiven sarkıtarak çocuğu dikkatli bir şekilde kurtardı; operasyon ekip çalışması ve hızlı müdahale ile sonuçlandı.

Sağlık durumu ve teslim:

Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi ve gerekli kontroller için sağlık ekipleri tarafından takip altına alındı.

BATMAN’DA DEREYE DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI