İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü 4 araçlı kazada kurtardı

kaza ve müdahale

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde, Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde dört aracın karıştığı trafik kazası yaşandı. Kazada devrilen kamyonette sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri müdahale etti ve sürücü güvenli şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

kurtarma çalışmaları:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkarma çalışmasını gerçekleştirdi. Müdahale, ekiplerin koordineli çalışmasıyla tamamlandı ve sürücü sağlık personeline teslim edildi.

kask kamerasına yansıyan anlar:

Kurtarma anı, sahada bulunan personelden birinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, müdahalenin ve kurtarma sürecinin ayrıntılarını gösteriyor ve olayın kayıt altına alınmasını sağladı.

DİYARBAKIR’DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA KAMYONETE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.