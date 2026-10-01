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Selahiye'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: iki yaralı

Samsun İlkadım'da 100. Yıl Bulvarı'nda motosiklet, hafif ticari araca çarptı; sürücü Ege K. ile yolcu Ece S. yaralandı, hastanede tedaviye alındılar.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Selahiye'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: iki yaralı

Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması

Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeyken meydana gelen kazada, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Ege K. ile motosiklette bulunan Ece S. yaralandı.

Kaza yerinde müdahale:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekibi tarafından gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra kara ambulanslarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların plakaları 55 ARJ 358 (motosiklet) ve 55 ABR 784 (hafif ticari araç) olarak kayda geçti.

İnceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili ekiplerce soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

SAMSUN&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

SAMSUN'DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET ÜZERİNDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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