İzinsiz sumak tartışması Hassa'da büyüdü

Hassa'da arazide izinsiz toplanan sumak gerginlik yarattı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir vatandaş, kendi arazisinde yetişen sumağın başkasınca toplandığını fark edip o anları kameraya aldı. Olayda izinsiz sumak toplayan kişi ile mal sahibi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı; taraflar arasında jandarmadan söz edilmesi üzerine kişi bölgeden ayrıldı.

olay anı ve tarafların sözleri:

Kayıtlarda, mal sahibinin tepkisi üzerine izinsiz sumak toplayan şahsın "kavga etmeyelim, ben bugün geldim, yemin ederim. Geçen sene ben ellemedim. Mal sahibi değilim sizi tanımıyorum, ne olur sakin, kavga etmeyelim" diye kendini savunduğu görülüyor. Mal sahibinin jandarma çağıracağını belirtmesiyle ortam daha da gerildi ve bir süre sonra şahıs alandan uzaklaştı.

Başka bir mağdur, Abdulkadir Sarı, arazisindeki üç sumak ağacının bir hafta önce henüz olgunlaşmadığını, bir hafta sonra kesmeyi planladıklarını ancak geldiğinde ağaçların başındaki sumakların tamamen toplandığını ifade etti. Sarı, paranın öncelik olmadığını, kendi ekşilerini kendilerinin çıkardığını ve böyle koparılmasından hoşnut olmadıklarını söyledi.

dini değerlendirme ve müftülüğün açıklaması:

Konuyla ilgili açıklama yapan Hassa ilçe Müftüsü Muhammed Enes Yılmaz, başkasına ait arazide izinsiz ürün toplanmasının caiz olmadığını belirtti. Müftü Yılmaz, kişinin tapulu arazisinde yetişen ürünün kendi mülkiyeti olduğunu ve üzerinde tasarruf hakkı bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Öncelikle şunu belirtmemiz lazım, kişinin kendi tapulu arazisinde yetişen bir ürünse bunun kendiliğinden oluşması bir durum fark ettirmez. Bu vatandaşın kendi mülkiyetidir, kendi mülkünde istediği gibi tasarrufa sahiptir. Başkasına ait arazide izinsiz şekilde ürün toplanamaz, bu durum gerçekleşse de caiz olmaz. Hazine arazisinde devlet izni varsa toplayabilir, devlet izni yoksa onu da toplayamaz.'

Hassa ve çevresinde yetişen sumak, yörede yemeklerde yaygın kullanılıyor ve kilogram fiyatının 500 TL olduğu belirtiliyor. Yüksek fiyat ve sık tüketim nedeniyle hasat dönemlerinde araziden izinsiz toplama vakaları zaman zaman sorun çıkarıyor.

Olay, bölgedeki üreticilerin kendi ürünlerinin korunması ve izinsiz toplamalara karşı yetkililerle irtibat kurma ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Taraflar olay anını kayıt altına alırken, yerel din görevlisinin görüşü de uygulamanın hem hukuki hem de dini açıdan sakıncalı olduğunu işaret etti.

HASSA İLÇE MÜFTÜSÜ MUHAMMED ENES YILMAZ,BAŞKASINA AİT ARAZİDE İZİNSİZ ÜRÜN TOPLAMANIN CAİZ OLMADIĞINI SÖYLEDİ.