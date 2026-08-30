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İzmit'te Yahya Kaptan Köprüsü gece mesaisiyle yenilendi

İzmit'te Yahya Kaptan Köprüsü'nde gece çalışmasıyla toplam 4 bin 470 m2 alana 611 ton asfalt serilerek her iki istikamet yenilendi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

İzmit'te Yahya Kaptan Köprüsü gece mesaisiyle yenilendi

Yahya Kaptan Köprüsü'nde gece çalışmasıyla üstyapı yenilendi

İzmit'te ulaşım açısından kritik bir nokta olan Yahya Kaptan Köprüsünde yürütülen gece mesaisi ile köprünün her iki yönündeki üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Trafik akışını aksatmamak için 23.30-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ilk etap müdahaleleri sonucunda 4 bin 470 metrekare alan yenilenirken toplam 611 ton aşınma asfaltı kullanıldı.

Çalışmanın ayrıntıları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, köprünün Kandıra ve Gölcük istikametlerinde bakım-onarım çalışmaları başlattı. İlk olarak Kandıra yönünde yürütülen çalışmada 2 bin 280 metrekare alanda zemin, trimer araçları ile 6 santimetre derinliğinde kazınarak hazırlandı ve bu alana 325 ton aşınma asfaltı serildi.

Gölcük istikametinde ise 2 bin 190 metrekarelik bölüm aynı şekilde 6 santimetre kazılarak düzeltildi ve 286 ton aşınma asfaltı ile kaplandı. Böylece köprünün iki yönündeki ilk etap çalışmaları tamamlanmış oldu.

Ekip ve kullanılan araçlar:

Sahada görev yapan ekip, formen, ekip başı, operatör, araç sürücüleri ve saha personelinden oluşan toplam 31 kişilik bir ekipten oluşuyor. Çalışmalarda bildirilen toplam araç sayısı 16 olup, kullanılan araçlar arasında 2 trimer asfalt kazı aracı, 2 finisher asfalt serim aracı, 2 asfalt silindiri, 5 kamyon, 5 tır ve 2 kanal kazıyıcı yükleyici yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köprünün Kandıra ve Gölcük istikametlerinde ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde de asfalt yenileme işlemlerine devam edecek şekilde planlama yapıyor.

İZMİT&#039;TE ULAŞIMIN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ&#039;NDE GECE SAATLERİNDE YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI...

İZMİT'TE ULAŞIMIN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ'NDE GECE SAATLERİNDE YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 4 BİN 470 METREKARELİK ALANA 611 TON ASFALT SERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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