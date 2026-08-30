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Beşiktaş, ilk kez karşılaşacağı Çorum FK'yı ağırlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez rakip olacağı Çorum FK'yı konuk edecek; Poku ve Miretti kadroda.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş, ilk kez karşılaşacağı Çorum FK'yı ağırlıyor

maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK, yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3 puana sahipken, Çorum FK ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 1 puan ile ikinci haftayı tamamladı.

Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bu müsabakadan moral ve ivme elde etmeyi hedefliyor.

iki takımın tarihteki ilk randevusu:

Beşiktaş ile Çorum FK kulüp tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum ekibi, siyah-beyazlıların lig tarihinde karşılaştığı 77. takım pozisyonuna gelecek.

Kulüp kayıtlarına göre Beşiktaş'ın bugüne kadar rakip olduğu 76 takım arasında sadece Pendikspor'u mağlup edememiş olması, Çorum karşılaşmasını istatistiksel merak unsuru haline getiriyor.

kartalın form grafiği ve kadro gelişmeleri:

Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 4 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile ligde Eyüpspor karşısında alınan galibiyetlerde takım kalesi gole kapatıldı.

Öte yandan siyah-beyazlılar son iki resmi maçta mağlup oldu. Ligde 2. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e yine 1-0 mağlup olarak bu karşılaşmalarda gol atma fırsatı bulamadı.

Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan yeni transferler Ernest Poku ile Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek. Teknik ekibin iki ismi maç kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

Müsabakanın hakem triosunda Çağdaş Altay baş hakem olarak görev alacak; yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar, dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

İki takım arasındaki ilk randevu, Beşiktaş için hem lig puan durumu hem de önündeki derbi için hazırlık niteliği taşıyor; Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda güçlü rakiplere karşı kendini deneyecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTA MÜSABAKASINDA YARIN KONUK EDECEĞİ ÇORUM FK İLE İLK KEZ...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTA MÜSABAKASINDA YARIN KONUK EDECEĞİ ÇORUM FK İLE İLK KEZ RAKİP OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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