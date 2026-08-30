Onikişubat 200 milyon liralık yatırımla filo kapasitesini 30 yeni araçla artırdı

Onikişubat belediyesi filosunu güçlendirdi

Onikişubat Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 200 milyon TL yatırım bedeliyle 30 yeni hizmet aracı aldı. Belediye, yeni araçlarla kırsal mahalleler, yeni yerleşim alanları ve deprem sonrası oluşan yaşam bölgelerinde belediye hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kesintisiz yürütülmesini hedefliyor.

hizmet kapasitesinde artış:

Belediye yetkilileri, filoya yapılan takviyenin mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliği kadar, artan coğrafi kapsam ve nüfusla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak için de hayati olduğunu vurguladı. Yeni araçların özellikle yol yapımı, altyapı onarımları, temizlik ve park-bahçe düzenlemelerinde kullanılacağı, böylece müdürlüklerin saha müdahale sürelerinin kısalacağı bildirildi.

deprem sonrası öncelikler ve yeni yerleşimler:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuşmasında ilçenin 141 mahalle ve geniş bir coğrafi alana sahip olduğuna işaret ederek deprem sonrası sürecin belediyecilik sorumluluklarını artırdığını söyledi. Toptaş, "Onikişubatımız, geniş coğrafyası ve 141 mahallesiyle büyük bir hizmet alanına sahip. Deprem sonrası süreçte sorumluluğumuz daha da büyüdü" ifadelerini kullandı.

Toptaş, sözlerine şu detaylarla devam etti: "Bu anlamda belediyecilik hizmetlerimiz; rezerv alanlar, deprem konutları ve köy evleri başta olmak üzere şehrimizi yeniden ayağa kaldıran büyük bir sürecin önemli birer parçası. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda 450 bin nüfuslu bir aileye hizmet etmenin yüklediği sorumluluk ile gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, var gücümüzle çalışıyoruz."

Başkan Toptaş ayrıca Altınova ve Önsen-Kurtlar gibi bölgelerdeki konut projelerine dikkat çekti: "Altınova bugün 10 bin civarında konut tamamlandı, 15 bine kadar gidecek... Yine Önsen-Kurtlar bölgemizde 4 bin civarında konutumuz olacak. Kırsal köy evlerimiz, 84 kırsal mahallemizde 70 adet ilave kırsal köy yerleşik alanımız olacak." Bu sayıların hizmet ağına ek yük getirdiğini ve araç yatırımının bu ihtiyaçları karşılamada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Toptaş, belediyeciliğin sahada görev yapan personele dayandığını vurgulayarak kurum kapasitesini yükseltmenin başkanlığın en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi: "Aslında şehre belediye başkanlığı olarak direkt olarak biz hizmet etmiyoruz... Şehirde kurumlar hizmet ediyor ve biz belediye başkanlığı olarak bize düşen en önemli görev ise bu kurumların kapasitesini yukarıya kaldırmak ve aynı zamanda da bir vizyon ortaya koymak. Aslında bugünkü araçlar da bunun bir sonucu."

Yetkililer, yeni araç filonun devreye alınmasıyla birlikte onarım, bakım, yol yapımı ve çevre düzenlemelerine ayrılan sürenin kısalacağı, özellikle kırsal mahallelerde ve yeni yerleşim bölgelerinde ulaşılabilirliğin artacağına dikkat çekiyor. Belediye, hizmet performansının izlenmesi ve araçların verimli kullanımına yönelik planlamaların da eş zamanlı olarak yürütüleceğini açıkladı.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ, İLÇENİN ARTAN NÜFUSU, GENİŞ COĞRAFYASI VE DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ YENİ HİZMET İHTİYAÇLARINA DAHA GÜÇLÜ VE HIZLI CEVAP VEREBİLMEK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ