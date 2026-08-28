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İznik sahilinde nostaljik yazlık sinema sezonu sona erdi

İznik Belediyesi'nin dördüncüsünü düzenlediği Nostaljik Yaz Akşamları'nda sahil açık hava sineması sezon finali yapıldı, çocuklara ikramlar sunuldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İznik sahilinde nostaljik yazlık sinema sezonu sona erdi

İznik'te yazlık sinema sezon finali

İznik Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nostaljik Yaz Akşamları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen animasyon film gösterimleri, yaz boyunca süren programın ardından sezon finali yaptı.

Gösterimlerin akışı:

Yaz aylarında Çarşamba ve Perşembe akşamları İznik sahilinde kurulan açık hava sineması, çocuklar ve ailelerle buluştu. Birbirinden farklı animasyon filmlerini açık havada izleme fırsatı bulan minikler, aileleriyle birlikte keyifli ve renkli yaz akşamları geçirdi.

Etkinlikler, sahilde oluşturulan nostaljik düzenlemeyle yazlık sinema kültürünü canlandırdı; vatandaşların yoğun ilgisi ve çocukların heyecanı etkinliklerin karakterini belirledi.

Sezon finali ve ikramlar:

Sezonun son animasyon gösteriminde de alanı dolduran ailelere ve çocuklara dondurma ve pamuk helva ikram edildi. Miniklerin neşesi sahildeki akşamları renklendirirken, aileler sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardı.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Nostaljik Yaz Akşamları kapsamında Çarşamba ve Perşembe akşamları çocuklarımızı ve ailelerimizi animasyon filmleriyle buluşturduk. Yaz boyunca gösterimlerimize yoğun bir katılım oldu. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek, ailelerimizin İznik’in güzellikleri içerisinde keyifli vakit geçirmesine vesile olmak bizleri de mutlu etti. Dün akşam animasyon film gösterimlerimizin bu yılki sezonunu tamamlamış olduk. Etkinliklerimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Yaz boyunca miniklerin neşesiyle renklenen İznik sahilindeki açık hava sineması, sezonun son gösteriminin ardından gelecek yaza kadar ara vererek sona erdi.

İZNİK BELEDİYESİ’NİN BU YIL DÖRDÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ &quot;NOSTALJİK YAZ AKŞAMLARI&quot; ETKİNLİKLERİ...

İZNİK BELEDİYESİ’NİN BU YIL DÖRDÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ "NOSTALJİK YAZ AKŞAMLARI" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANİMASYON FİLM GÖSTERİMLERİ SEZON FİNALİ YAPTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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