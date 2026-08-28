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demirci kurtuluş festivalinde ikilem rüzgârı ve tavşan maskeli anlar

Demirci'de düzenlenen 2. Kurtuluş Festivali'nde Grup İkilem, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı; tavşan maskeli genç performansa renk kattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

demirci kurtuluş festivalinde ikilem rüzgârı ve tavşan maskeli anlar

Festival akşamı meydanı dolduran müzik

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Belediyesi tarafından 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2. Kurtuluş Festivali programı, üçüncü gününde sahne alan Grup İkilem ile coşku dolu anlara sahne oldu. İlçe meydanını dolduran binlerce vatandaş ve çevre ilçelerden gelen müzikseverler, grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi unutulmaz kıldı.

Grup İkilem performansı ve meydanda oluşan görüntüler:

Festival izleyicileri arasında yer alan gençlerin yoğun ilgisi, sahnede renkli karelerin oluşmasına neden oldu. Konser sırasında sahneye çıkan tavşan maskeli bir genç, Grup İkilem üyeleriyle birlikte oynayarak alandaki coşkuyu artırdı ve etkinliğe görsel bir canlılık kattı. Seyircilerin eşlik ettiği anlar, konserin en dikkat çekici bölümleri arasında yer aldı.

Belediye teşekkür etti, final programı açıklandı:

Programın sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, sahne performansları için Grup İkilem'e teşekkür etti ve topluluk üyelerine coğrafi işaretli meşhur Demirci Halısı hediye edildi. Başkan Erkan Kara, festival alanında yaptığı konuşmada etkinliklerin süreceğini belirterek, "Kurtuluş Festivalimiz kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamına kadar her akşam konserlerimiz devam edecek. 30 Ağustos akşamı gerçekleştireceğimiz görkemli fener alayı yürüyüşü ile festivalimizin finalini yapacağız" dedi.

Festival programı ilerleyen günlerde Mela Bedel, Ozan Manas ve Irmak Arıcı konserleriyle devam edecek; organizasyonun kapanışına kadar konserler ve kutlamalar alanda sürüyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. KURTULUŞ FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. KURTULUŞ FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN GRUP İKİLEM, BİNLERCE VATANDAŞA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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