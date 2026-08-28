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Kemer’in geçmişini yaşatan kültür evi yerel tarihe ışık tutuyor

Kemer Kültür Evi, sergilenen eserler ve rehberli sunumlarla ziyaretçilere kentin geçmişini, geleneksel yaşamını ve kültürel mirasını tanıtıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kemer’in geçmişini yaşatan kültür evi yerel tarihe ışık tutuyor

Kemer’in kültürel mirası ziyaretçileri çekiyor

Kemer Belediyesi Kültür Evi, kentin tarihini ve geleneksel yaşamını tanımak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik eden bir merkez olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu tarihi eserler ve düzenlenen anlatımlarla bölgenin geçmişine ilişkin somut bir panorama sunuyor.

Tarihi eserlerin sunduğu perspektif:

Kültür Evi'nde sergilenen objeler, sadece antika olarak değil, Kemer'deki sosyal ve kültürel yaşamın izleri olarak ele alınıyor. Ziyaretçiler eserleri incelerken, bölgenin günlük yaşamı, töreleri ve tarihsel dönüşümleri hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor. Bu sayede kent belleği canlı tutuluyor ve ziyaretçiler tarihî zenginlikleri yakından tanıyor.

Rehberlik ve yerel tarih aktarımı:

Ziyaretler sırasında Kültür Evi sorumlusu ve yerel tarihçi Ramazan Kar misafirlere eşlik ediyor. Kar, sergilenen eserlerin öyküsünü anlatarak, Kemer’in geçmişi ve kültürel değerleri hakkında ziyaretçilerin sorularını yanıtlıyor; bu anlatımlar, mekânın eğitimsel değerini güçlendiriyor.

Kemer Belediyesi Kültür Evi, hem turistik bir durak hem de yerel tarih bilincini koruyan bir merkez olarak şehrin kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor.

KEMER BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ, KEMER&#039;İN TARİHİNİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMAK İSTEYEN YERLİ...

KEMER BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ, KEMER'İN TARİHİNİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMAK İSTEYEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTALARINDAN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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