Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda zafer coşkusu Derya Uluğ'la yükseliyor

Antalya'da 30 Ağustos kutlamaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Büyük Zafer'in 104. yılını kapsamlı etkinliklerle anacak. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek program, kent sakinlerini bir araya getirerek hem tarihi hatırlatacak hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

konser programı:

30 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de sahne alacak olan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını Antalyalılarla paylaşacak. Gecede, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin anısına duyulan gurur vurgulanırken müzik etkinliğiyle birlik ve beraberlik atmosferi güçlendirilecek.

ulaşım ve katılım bilgileri:

Antalyalıların kutlamalara rahat erişimini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait otobüsler ile raylı sistem araçları (ANTRAY) gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na güvenli ve düzenli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce Antalyalıyı buluşturacak. Derya Uluğ'un performansı ile zaferin anısına duyulan coşku daha da yükselecek ve katılımcılar, Cumhuriyet'e bağlılık duygusunu hep birlikte paylaşacak.

Belediye yetkilileri, etkinlik sırasında vatandaşların emniyet ve konforunun ön planda tutulacağını belirtiyor; meydan çevresinde yönlendirme ve hizmetlerin hazır bulunacağı bildirildi.

ANTALYALILAR, 30 AĞUSTOS’TA BÜYÜK ZAFERİN GURURUNU VE BAYRAMIN COŞKUSUNU CUMHURİYET MEYDANI’NDA HEP BİRLİKTE YAŞAYACAK.