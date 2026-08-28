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Şile bezi festivalinde sokaklardan sahnelere, Sefo ile coşku başladı

36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kortej, halk oyunları ve Sefo konseriyle başladı; açılışa Abdullah Özdemir ve Sacit Terzi katıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şile bezi festivalinde sokaklardan sahnelere, Sefo ile coşku başladı

kortej ve halk oyunlarıyla başlayan açılış:

Şile’nin köklü kültürel mirasını sanat ve müzikle buluşturan 36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 27 Ağustos Perşembe günü düzenlenen programlarla başladı. Etkinlikler, ilçede uzun yıllardır süregelen geleneği sürdüren kortej yürüyüşüyle start aldı.

Kortej, Üsküdar Caddesi’nden başlayarak ilçe merkezine ilerledi; Şileliler ve ilçeyi ziyaret edenler korteje yoğun ilgi gösterdi. Ardından Marina mevkiindeki festival alanında halk oyunları gösterileri sergilendi; geleneksel ezgiler ve yöresel danslar izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

sefo konseriyle akşam zirve yaptı:

Festivalin ilk gününün finalinde sevilen sanatçı Sefo sahne aldı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, Sefo’nun parçalarına hep birlikte eşlik ederek geceye coşku kattı. Açılış konseri, Şile’de müzik ve halk katılımının güçlü bir görüntüsünü sundu.

Açılış programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımın yüksek olması, organizasyon ekibinin ve yerel halkın festivale verdiği önemi gösterdi.

açılış konuşmaları ve festivalin hedefleri:

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, festivalin İstanbul’un en köklü etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı ve Şile bezinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Şile her şeye hazır" ifadeleriyle devam eden coşkuya işaret etti ve festivalin Şile için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında ilçe yönetimi ve organizasyon ekibini tebrik ederek, Şile’nin gençleri, çocukları ve tüm fertleri için yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

program ve ileri tarih:

Festival dört gün boyunca sürecek etkinlik ve konserlerle devam edecek. Program, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Şile’de gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından, 5 Eylül tarihinde Ağva’da düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Organizasyon, geleneksel el sanatları, sergiler, halk oyunları ve konserleri aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Yerel yetkililer ve düzenleyiciler, festivalin Şile’nin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya ve bölgenin kültür-turizm potansiyelini güçlendirmeye hizmet etmesini hedefliyor. Katılımcılar ise yazın son günlerinde Şile’de süren bu kültürel buluşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

36. ULUSLARARASI ŞİLE BEZİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ SEFO KONSERİNE YOĞUN KATILIMLA START...

36. ULUSLARARASI ŞİLE BEZİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ SEFO KONSERİNE YOĞUN KATILIMLA START VERDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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