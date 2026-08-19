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Jandarma dedektifleri Antalya'da bir ayda 1.331 aranan kişiyi yakaladı

JASAT ekipleri Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde son bir ayda farklı suçlardan aranan 1.331 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma dedektifleri Antalya'da bir ayda 1.331 aranan kişiyi yakaladı

Antalya'da jandarma operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suçların azaltılması ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Ekiplerin saha çalışmaları, aranan şahısların yakalanmasına odaklandı ve elde edilen sonuçlar yetkililere teslim edildi.

operasyonun hedefi ve kapsamı:

Çalışmaların temel amacı; farklı suç türlerine ilişkin aranan kişilerin tespit edilmesi, yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesi olarak açıklandı. JASAT ekipleri, istihbari bilgiler ve saha denetimleriyle koordineli şekilde hareket ederek kısa süre içinde çok sayıda operasyon düzenledi.

yakalananların dağılımı:

Operasyonlarda toplam 1.331 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bunlardan 14 kişinin 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu, 138 kişinin 5–10 yıl arası ceza aldığı ve 281 kişinin 0–5 yıl arası cezası bulunduğu bildirildi. Yakalanan diğer şahıslar da ilgili soruşturmalar için yetkililere intikal ettirildi.

JASAT'ın operasyonları, ilin genel güvenlik çalışmaları içinde suç oranlarının düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor ve benzer faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde de süreceği ifade edildi.

ANTALYA&#039;DA JANDARMA DEDEKTİFLERİ (JASAT) TARAFINDAN SON BİR AYDA FARKLI SUÇLARDAN ARANAN BİN 331...

ANTALYA'DA JANDARMA DEDEKTİFLERİ (JASAT) TARAFINDAN SON BİR AYDA FARKLI SUÇLARDAN ARANAN BİN 331 KİŞİ YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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