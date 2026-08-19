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Serik’te transfer minibüsü ile kamyonetin çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Serik'te havalimanından Belek otellerine yolcu taşıyan vip minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:16

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik’te transfer minibüsü ile kamyonetin çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Serik’te trafik kazası

Antalya'nın Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, havalimanından Belek’teki otellere turist taşıyan vip minibüs ile tali yoldan çıkan kamyonet çarpıştı. Olayda kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı; minibüste bulunan 5 kişilik turist aile kazayı yara almadan atlattı.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 07 CHU 238 plakalı vip minibüsü Ogün B. yönetirken, tali yoldan çıkan 07 YT 694 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet E. ile çarpışma gerçekleşti. Çarpışmanın şiddeti kamyonet sürücüsünün araç içinde sıkışmasına neden oldu. Olayın tam olarak nasıl meydana geldiği polis ekiplerinin yapacağı incelemeyle belirlenecek.

müdahale, kurtarma ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı ve yapılan müdahalenin ardından Mehmet Ersöz araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vip minibüste bulunan ve havalimanından otellerine transfer edilen 5 kişilik turist aile kazayı yara almadan atlattı. Yolculuklarının aksamaması için bölgeye yeni bir vip minibüs çağrıldı ve aile konaklayacakları otele gönderildi.

Kazanın ardından bölgeye güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri, olayın seyrini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, tanık ifadeleri ve araçların durumuna ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE VİP MİNİBÜS İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE VİP MİNİBÜS İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİLİK TURİST AİLE İSE KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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