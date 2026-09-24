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Joint Base Andrews’te protokol adımı: Trump Xi’yi kırmızı halıyla ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan'ı Joint Base Andrews'te askeri tören ve kırmızı halıyla resmi törenle karşıladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Joint Base Andrews’te protokol adımı: Trump Xi’yi kırmızı halıyla ağırladı

Trump ve Xi'nin ortak karşılaması:

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan'ı başkent Washington DC dışındaki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde resmen karşıladı. Karşılama töreninde kırmızı halı serildi, askeri bando her iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve törene top atışı eşlik etti. Etkinlikte ayrıca bir B-1 bombardıman uçağının gösteri uçuşu yapması dikkat çekti.

Törenin ayrıntıları:

Tören, bir ABD başkanının üste yabancı bir lideri karşıladığı ilk örnek olarak kayda geçti; 2015'te Barack Obama'nın Papa Francis’i karşılamasından bu yana bir ilk olarak nitelendirildi. Karşılama sırasında askeri protokolün tüm unsurları uygulandı; bandonun marşları, top atışı ve uçak gösterisi törene eşlik etti. Liderler, törenin ardından birliktelikle havaalanından ayrıldı ve başkentteki programlarına doğru yola çıktı.

Diplomatik mesajlar ve görüşme gündemi:

Xi Jinping, gelişinin ardından yaptığı yazılı açıklamada Çin ve ABD'nin rakip değil, ortağı olması gerektiğini vurguladı. Xi, iki ülkenin halklarının çıkarlarının iç içe geçtiğini, Çin'in yeniden şahlanışı ile ABD'nin yeniden büyük yapma hedefinin birbirini tamamlayabileceğini belirtti ve mayıs ayında varılan stratejik istikrar hedefine atıfta bulundu.

Bugün Beyaz Saray'ta yapılacak görüşmelerde ticaret, özellikle bazı gümrük vergilerinin düşürülmesi; uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele; askerî diyaloğun genişletilmesi; İran konusundaki gelişmeler; yapay zeka ve Tayvan ile ilgili hassas konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca Trump'ın Çin'de tutuklu bulunan bazı ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etmesi öngörülüyor.

Ticaret anlaşması ve uzatma:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e verdiği röportajda, Xi'nin ziyareti öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşüldüğünü ve "Busan Anlaşması" olarak adlandırılan anlaşmanın uzatılmasında mutabakata varıldığını söyledi. Buna göre 10 Kasım'da sona ermesi beklenen anlaşma, 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

Karşılama töreni ve ardından yapılacak görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin yönü ve olası iş birliği alanları açısından bu yıl için önemli bir dönemeç niteliği taşıyor. Liderlerin gün içindeki temasları, hem sembolik hem de somut adımların atılabileceği bir gündemle ilerleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping&#039;i Joint Base Andrews Hava Üssü&#039;nde kırmızı...

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i Joint Base Andrews Hava Üssü'nde kırmızı halı ve askeri uçak gösterisiyle karşıladı. Bu, bir ABD başkanının 11 yıl sonra ilk kez bir yabancı lideri üste karşılaması oldu.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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