Muğla'dan Şam'a turizm iş birlikleri için yeni adımlar

Muğla büyükşehir başkanı şam'da bakanla bir araya geldi

Ahmet Aras, Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı kimliğiyle gerçekleştirdiği Şam ziyaretinde Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile bir görüşme yaptı. Görüşme, iki ülke arasındaki turizm, yatırım ve kentler arası iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine odaklandı.

Görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, bölgesel turizmin canlandırılması, yatırım olanaklarının tespiti ile şehirler arasında kardeşlik ve proje ilişkilerinin kurulması konularını görüştü. Muğla ile Suriye kentleri arasında kurulabilecek yeni iş birliklerinin somutlaştırılması için karşılıklı ziyaretlerin ve uzmanlaşmış çalışma gruplarının faydalı olacağı vurgulandı.

Toplantıda özellikle kültürel miras, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sunacak yatırımlar üzerinde duruldu. Görüşmeler, tarafların iş birliğini adım adım ilerletme niyetini ortaya koydu.

Tarafların değerlendirmeleri:

Görüşme sonrası açıklama yapan Ahmet Aras, turizm sektörlerinin karşılıklı ziyaretlerle yatırım ve iş birliği imkanlarını yerinde değerlendirmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Aras, Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında ortak projeler geliştirmenin ve bölgenin kültür ile turizm alanındaki iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

"Akdeniz’in kentleri arasında kuracağımız her yeni köprünün; barışa, karşılıklı güvene ve ortak kalkınmaya katkı sağlayacağına inanıyorum", diyen Aras, ilişkilerin hem ekonomik hem de sosyal kazanımlar doğurabileceğini ifade etti.

Toplantı, iki tarafın ilerleyen dönemde çalışma grupları kurarak teknik ve kültürel iş birliklerini detaylandırma niyetini ortaya koymasıyla sonlandı. Muğla ile Suriye kentleri arasındaki temasların artırılması ve somut proje adımlarının atılması planlanıyor.

BAŞKAN ARAS, SURİYE TURİZM BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ