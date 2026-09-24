Teşkilatın sokak turu: AK Parti Bilecik üyeleri esnafın nabzını tuttu

Bilecik merkezinde esnafla temas

AK Parti Bilecik teşkilatı, kent merkezindeki esnafla bir araya gelerek doğrudan iletişim kurdu. Gerçekleştirilen buluşmada AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantının katılımcıları:

Teşkilat üyeleri, esnafla gerçekleştirdikleri yüz yüze sohbetlerde işletmelerin gündemini, talep ve beklentilerini dinledi. Ziyarete katılan yönetim kurulu üyeleri, farklı sektörlerden iş yeri sahipleriyle doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

Esnafın talepleri ve değerlendirmeler:

Görüşmelerde öne çıkan konular arasında işletmelerin ihtiyaçları, yerel hizmetlerden beklentiler ve kent gündemine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Teşkilat üyeleri, alınan geri bildirimleri not alarak ilgili birimlere iletme taahhüdünde bulundu.

Serkan Yıldırım, esnafla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Esnafımızın düşünceleri ve beklentileri bizim için önemli. Sahada vatandaşlarımızı dinlemeye, onların talep ve önerilerini ilgili noktalara taşımaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca Bilecik için istişare içinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı, esnafın sorunlarına yerinde kulak verilmesi ve yerel yönetim ile teşkilat arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefiyle sonlandırıldı.

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATI ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ