Dolar 48,8497 +0,04%
Euro 55,7996 +0,25%
Bist 13.148,82 -0,78%
Altın Gram 6.782,12 0,00%
EUR/USD 1,1401 +0,11%
Brent Petrol 98,21 +0,09%
--°

Teşkilatın sokak turu: AK Parti Bilecik üyeleri esnafın nabzını tuttu

AK Parti Bilecik teşkilatı, İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve kent gündemini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Teşkilatın sokak turu: AK Parti Bilecik üyeleri esnafın nabzını tuttu

Bilecik merkezinde esnafla temas

AK Parti Bilecik teşkilatı, kent merkezindeki esnafla bir araya gelerek doğrudan iletişim kurdu. Gerçekleştirilen buluşmada AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantının katılımcıları:

Teşkilat üyeleri, esnafla gerçekleştirdikleri yüz yüze sohbetlerde işletmelerin gündemini, talep ve beklentilerini dinledi. Ziyarete katılan yönetim kurulu üyeleri, farklı sektörlerden iş yeri sahipleriyle doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

Esnafın talepleri ve değerlendirmeler:

Görüşmelerde öne çıkan konular arasında işletmelerin ihtiyaçları, yerel hizmetlerden beklentiler ve kent gündemine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Teşkilat üyeleri, alınan geri bildirimleri not alarak ilgili birimlere iletme taahhüdünde bulundu.

Serkan Yıldırım, esnafla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Esnafımızın düşünceleri ve beklentileri bizim için önemli. Sahada vatandaşlarımızı dinlemeye, onların talep ve önerilerini ilgili noktalara taşımaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca Bilecik için istişare içinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı, esnafın sorunlarına yerinde kulak verilmesi ve yerel yönetim ile teşkilat arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefiyle sonlandırıldı.

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATI ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATI ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Joint Base Andrews’te protokol adımı: Trump Xi’yi kırmızı halıyla ağırladı
images

Muğla'dan Şam'a turizm iş birlikleri için yeni adımlar
images

chp ayvalık yeni yönetimle sahaya indi
images

Yurtdışında aidiyet korunmalı, asimilasyona izin yok

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağanakta ağaca sığınan kedi Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Güneydoğu depremi Diyarbakır’da da hissedildi

Zonguldak limanı sağanak sonrası çamura büründü

Klinikte güvenle ilk adım: hemşire adaylarına kapsamlı hastane oryantasyonu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği