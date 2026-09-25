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Kaçak eşya ağına Kastamonu'da müdahale: 13 kişi gözaltında

Kastamonu'da düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı; 1 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda kaçak sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçak eşya ağına Kastamonu'da müdahale: 13 kişi gözaltında

Operasyonla ilgili özet

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 adrese ve 1 araca yönelik arama yapıldı ve toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Arama ve el koyma işlemleri olay yerinde titizlikle gerçekleştirildi; zabıt ve tutanaklara bağlanan bulgular, soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ele geçirilen malzemelerin dökümü:

Aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ile birlikte sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Ayrıca kayıtlara göre 30 paket gümrük kaçağı sigara, 29,205 kilogram kıyılmış tütün, 125 adet nargile melası, 40 adet nargile tütünü ve 2 bin 410 adet sigara sarma kağıdı bulundu.

Elektronik ve aksesuar niteliğindeki kaçak eşyalardan ise 80 litre etil alkol, 40 adet gümrük kaçağı telefon şarj adaptörü ve 161 adet gümrük kaçağı cep telefonu şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 9 ADRES VE 1 ARACA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA...

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 9 ADRES VE 1 ARACA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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