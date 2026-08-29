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Kadın itfaiyecinin müdahalesiyle söndürülen alev topu otomobil

Antalya Kepez'te seyir halindeyken alev alan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu araçtan çıktı; itfaiye ekibindeki kadın personel yangına müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadın itfaiyecinin müdahalesiyle söndürülen alev topu otomobil

Kadın itfaiyecinin müdahalesiyle söndürülen alev topu otomobil

Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu araçtan çıkmayı başardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 07 BSR 818 plakalı otomobil, Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu ve eşi ile çocuğuyla birlikte güvenli şekilde araçtan çıktı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinde görevli kadın personel, alevlerin sardığı araca yaklaşarak ilk müdahaleyi yaptı; ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü, eşi ve çocuğun yaralanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLE İLK MÜDAHALE KADIN İTFAİYECİDEN GELDİ

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLE İLK MÜDAHALE KADIN İTFAİYECİDEN GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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