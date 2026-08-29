Kadınların kış mesaisi: Osmaniye halinden salçalık biber ve konservelik domates yükleniyor

kış hazırlıkları sebze halinde yoğunlaştı:

Osmaniye'de yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte evlerde kışlık hazırlık telaşı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Osmaniye Sebze Hali'ne gelen vatandaşlar, özellikle kadınlar, salçalık biber ve konservelik domates alarak çuvallar ve kasalar halinde evlerine götürüyor. Alınan ürünler salça, domates konservesi ve çeşitli kışlık gıdalara dönüştürülerek kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

fiyatlar ve esnafın değerlendirmesi:

Haldeki satışlarda kaliteye göre farklı fiyat aralıkları görülüyor. Salçalık biberin kilogramı 23-28 lira, konservelik domatesin kilogramı 13-15 lira bandında alıcı buluyor. Hal esnafı Sedat Budak, durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Şu anda kışlık telaşı başladı. Vatandaşlarımız domates ve salçalık biber almaya geliyor. Fiyatlar gayet uygun. Biberin yerinde fiyatı 17-17,5 lira civarında. Buraya yaklaşık 21 liraya maliyeti oluyor, biz de 20-21 lira civarında satıyoruz. Domates de aynı şekilde. Yerinde 11 liraya kadar domates var, burada ise 13, 14 ve 15 liraya kadar satılıyor. Vatandaşlarımızı hale bekliyoruz."

kadınların tercihleri ve emek vurgusu:

Hazırlık için hale gelen kadınlar, ev yapımı ürünlere duyulan güven ve emeğin önemini vurguluyor. Gülsüm Kırgın, alışveriş nedenini şu sözlerle anlattı: "Domates alacağız, konserve yapacağız. Çocuklar geliyor, yemek yapacağız kuzum. Her zaman bazıları diyor ya, her zaman zahmet kuzum. Allah bundan aşağı düşürmesin. Hazır salça şu kadar at, boyamıyor. Ama kendi yaptığını at boyuyor."

Müzeyyen Onuş ise ev yapımı salçanın hem lezzet hem de renk açısından üstünlüğünü anlattı: "Kadınların işi burada da zor. Salçaydı, biberdi, geline hizmet et, kıza hizmet et derken uğraşıyoruz. Düziçi’nden buraya geldim. Bafra biberi almak için geldim. Bafra biberi çok güzel verim veriyor, onun için tercih ediyorum. Allah satanlardan da alanlardan da razı olsun. Ev yapımı salçayla hazır salça arasında çok fark var. Hazır salçanın tadıyla elde yapılan salçanın tadı bir olur mu çocuğum. Ev salçası yemeği güzel eder, düğün yemeklerine ayrı bir lezzet verir. Misafirlerimizi de salçamızın güzel rengi ve tadıyla ağırlıyoruz. Bizim için salçada tat kadar renk de önemli. Evimiz ve rızkımız için yaptığımızdan zahmeti gözümüz görmüyor. Oğlana yapıyoruz, kıza yapıyoruz, arkadaşlarımıza yapıyoruz, burada olmayan yakınlarımıza yapıyoruz. Dışarıdan gelip buradan salçalık biber alıyoruz, salçamızı yapıp şehir dışında yaşayan yakınlarımıza da gönderiyoruz. Böylece memleketimize de bir faydamız oluyor."

Hazır salçayı nadiren tercih ettiklerini belirten Akif Örtlek de pazar alışverişinde en iyi ürünleri seçmeye çalıştıklarını söyledi: "Hanım biber ve domates al dedi, biz de hale geldik. En iyilerini seçmeye çalışıyoruz. Bafra biberinin iyi olduğunu söylediler, ondan aldık. Hazır salçayı pek tercih etmiyoruz. Mecbur kalırsak yiyoruz ama imkanımız oldukça salçamızı kendimiz yapıyoruz. Hem kendimiz hem de çocuklarımız için hazırlıyoruz."

Sonuç olarak Osmaniye Sebze Hali, kışlık hazırlık döneminde hem ekonomik hem de geleneksel bir önem taşıyor; kadınların yoğun emeği ve tercihleri bu dönemde halin hareketlenmesine yol açıyor.

OSMANİYE'DA SALÇA VE KONSERVE MESAİSİ BAŞLADI