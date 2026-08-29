Unutulan sarıkamış güzergâhı için seferberlik çağrısı

ESTP çağrısını açıkladı:

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) yönetimi, Erzurum ve çevresindeki bölgesel sorunlar ile tarihi mirasın korunmasına ilişkin gündemle yaptığı toplantı sonrası kamuoyuna iki önemli talebi duyurdu. Platform, 1915 Sarıkamış Harekâtı güzergâhında bulunan 'Akşar-Gaziler-Horasan Yolu'nun ihmal edildiğini belirterek bu hattın acilen tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Yolun stratejik ve hafıza değeri:

ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, söz konusu güzergâhın hem tarihî hem de ulaşım açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kavaz, bu hattın 1915 Sarıkamış Harekâtı sırasında kullanıldığını ve 'her metrekaresinde vatan evlatlarının kanı bulunan' bir rota olduğunu belirterek bakım ve ulaşım eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Kavaz, yolun tamamlanmasının sadece şehitlerin anısına saygı göstermeyeceğini; aynı zamanda bölge ulaşımına somut katkı sağlayacağını belirtti. Mevcut verilere göre, güzergâhın devreye girmesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ulaşımının Narman-Pasinler hattına kıyasla 50 kilometre kısalacağı ifade edildi. Ayrıca yolun 26 kilometrelik kısmında çalışmaların sürdüğü, ancak hattın genelinin kullanılabilir durumda olmadığı kaydedildi.

Platform, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, siyasetçiler ve bürokratlara sorumluluk alma çağrısı yaparak, şehitliklere ulaşımın kolaylaştırılmasını talep etti.

Anma yürüyüşlerinin yeniden ulusal ölçeğe çekilmesi:

ESTP, 2004 yılında başlatılmış olan ancak son yıllarda koordinasyonsuzluk nedeniyle öneminin azaldığı belirtilen 'Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü'ne yeniden sahip çıkılması için de talepte bulundu. Kavaz, Soğanlı Dağları ile Bardız (Gaziler) arasında şehit düşen askerlerin anısını yaşatmanın bir ilçenin imkânlarına bırakılamayacak kadar büyük bir görev olduğunu söyledi.

Toplantıda, Enver Paşa’nın karargâh kurduğu Bardızda düzenlenen törenlerin önemine vurgu yapıldı; Kavaz, burayı Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi 'adeta ikinci bir Çanakkale' olarak nitelendirdi. ESTP, anma etkinliklerinin yeniden Erzurum Valiliği öncülüğünde ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi gibi kurumların katılımıyla tüm ili kapsayacak şekilde organize edilmesini önerdi.

Toplantı açıklamasında ayrıca bölgedeki ulaşım yolları, konaklama mekânları, sosyal tesisler ve tarihî tanıtım noktalarında acil düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi. ESTP, konuyu her platformda gündemde tutmaya devam edeceklerini ve Erzurum’un ecdad mirasına hak ettiği ciddiyetle sahip çıkacağını duyurdu.

ERZURUM SİVİL TOPLUM PLATFORMU (ESTP), 1915 SARIKAMIŞ HAREKÂTI GÜZERGÂHINDA BULUNAN "AKŞAR-GAZİLER-HORASAN YOLU"NUN İHMAL EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, BÖLGEDEKİ ŞEHİTLİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK VE KARADENİZ LOJİSTİK HATTINI 50 KİLOMETRE KISALTACAK YOLUN ACİLEN TAMAMLANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.