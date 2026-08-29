Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Unutulan sarıkamış güzergâhı için seferberlik çağrısı

ESTP, Akşar-Gaziler-Horasan yolunun tamamlanmasını ve Sarıkamış anma yürüyüşünün valilik öncülüğünde ulusal çapta yeniden düzenlenmesini talep etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Unutulan sarıkamış güzergâhı için seferberlik çağrısı

ESTP çağrısını açıkladı:

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) yönetimi, Erzurum ve çevresindeki bölgesel sorunlar ile tarihi mirasın korunmasına ilişkin gündemle yaptığı toplantı sonrası kamuoyuna iki önemli talebi duyurdu. Platform, 1915 Sarıkamış Harekâtı güzergâhında bulunan 'Akşar-Gaziler-Horasan Yolu'nun ihmal edildiğini belirterek bu hattın acilen tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Yolun stratejik ve hafıza değeri:

ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, söz konusu güzergâhın hem tarihî hem de ulaşım açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kavaz, bu hattın 1915 Sarıkamış Harekâtı sırasında kullanıldığını ve 'her metrekaresinde vatan evlatlarının kanı bulunan' bir rota olduğunu belirterek bakım ve ulaşım eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Kavaz, yolun tamamlanmasının sadece şehitlerin anısına saygı göstermeyeceğini; aynı zamanda bölge ulaşımına somut katkı sağlayacağını belirtti. Mevcut verilere göre, güzergâhın devreye girmesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ulaşımının Narman-Pasinler hattına kıyasla 50 kilometre kısalacağı ifade edildi. Ayrıca yolun 26 kilometrelik kısmında çalışmaların sürdüğü, ancak hattın genelinin kullanılabilir durumda olmadığı kaydedildi.

Platform, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, siyasetçiler ve bürokratlara sorumluluk alma çağrısı yaparak, şehitliklere ulaşımın kolaylaştırılmasını talep etti.

Anma yürüyüşlerinin yeniden ulusal ölçeğe çekilmesi:

ESTP, 2004 yılında başlatılmış olan ancak son yıllarda koordinasyonsuzluk nedeniyle öneminin azaldığı belirtilen 'Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü'ne yeniden sahip çıkılması için de talepte bulundu. Kavaz, Soğanlı Dağları ile Bardız (Gaziler) arasında şehit düşen askerlerin anısını yaşatmanın bir ilçenin imkânlarına bırakılamayacak kadar büyük bir görev olduğunu söyledi.

Toplantıda, Enver Paşa’nın karargâh kurduğu Bardızda düzenlenen törenlerin önemine vurgu yapıldı; Kavaz, burayı Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi 'adeta ikinci bir Çanakkale' olarak nitelendirdi. ESTP, anma etkinliklerinin yeniden Erzurum Valiliği öncülüğünde ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi gibi kurumların katılımıyla tüm ili kapsayacak şekilde organize edilmesini önerdi.

Toplantı açıklamasında ayrıca bölgedeki ulaşım yolları, konaklama mekânları, sosyal tesisler ve tarihî tanıtım noktalarında acil düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi. ESTP, konuyu her platformda gündemde tutmaya devam edeceklerini ve Erzurum’un ecdad mirasına hak ettiği ciddiyetle sahip çıkacağını duyurdu.

ERZURUM SİVİL TOPLUM PLATFORMU (ESTP), 1915 SARIKAMIŞ HAREKÂTI GÜZERGÂHINDA BULUNAN...

ERZURUM SİVİL TOPLUM PLATFORMU (ESTP), 1915 SARIKAMIŞ HAREKÂTI GÜZERGÂHINDA BULUNAN "AKŞAR-GAZİLER-HORASAN YOLU"NUN İHMAL EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, BÖLGEDEKİ ŞEHİTLİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK VE KARADENİZ LOJİSTİK HATTINI 50 KİLOMETRE KISALTACAK YOLUN ACİLEN TAMAMLANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu
images

Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran des...
images

Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı
images

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor