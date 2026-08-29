Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hizmete giren Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi, ilçenin kuruluş ve kurtuluş tarihini dijital anlatımlarla ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor. Açılış programı, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

açılış töreninde kimler yer aldı:

Programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Osman Gür, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri, çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından dua edilip açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar müzeyi gezdi.

müzenin sunduğu deneyim ve hedefleri:

Müze, dijital teknolojiler kullanılarak tasarlanmış bölümlerle Osmanlı'nın kuruluş sürecini ve Söğüt'ün tarihsel önemini ziyaretçilere farklı bir deneyimle anlatıyor. Görsel ve interaktif anlatımlar, ziyaretçilerin tarihle etkileşimini artırmayı; ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise müzenin ilçenin tarih kimliğine önemli katkı sunacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Söğüt, Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel mirasıyla bizler için büyük bir değer taşıyan bir ilçemiz. Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzemiz ile bu eşsiz mirası dijital teknolojilerle gelecek nesillere ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize aktarmayı amaçlıyoruz. Tarihimizi yaşatırken teknolojinin imkanlarından da faydalanmak istedik. Müzemizin Söğüt’ümüze, Bilecik’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

SÖĞÜT İLÇESİNDE 'BEYLİKTEN İMPARATORLUĞA DİJİTAL TARİH MÜZESİ' AÇILDI.