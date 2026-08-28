Kahramanmaraş'ta yıldırım iki ayrı noktada yangına yol açtı

Kahramanmaraş'ta Sulutarla mevkisinde yıldırım kaynaklı yangınlar
Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla mevkisinde etkili olan yıldırım nedeniyle iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangınlar hızla kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olay yerinde şu an soğutma çalışmaları yürütülüyor.
yangınların kaynağı ve yerel durum:
Yetkililer yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığını bildirdi. Onikişubat ilçesi Sulutarla mevkiinde devam eden soğutma çalışmalarıyla bölgedeki risklerin azaltıldığı aktarıldı.
KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNE BAĞLI SULUTARLA MEVKİSİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU İKİ FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGINLAR TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ.
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