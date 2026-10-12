Kalecik santrali 35 MW ek kapasiteyle KKTC'nin enerji arzını güçlendiriyor

Kalecik'te 35 MW'lık kapasite artışı

Aksa Enerji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) enerji altyapısına yeni bir yatırım daha yaparak Kalecik Santralinin kurulu gücünü 188 MW seviyesinden 223 MW'a çıkarmak üzere 35 MW ek kapasite tahsis etti. Şirketin açıklamasına göre adadaki artan elektrik talebine yanıt verme ve arz güvenliğini güçlendirme amaçlı bu adım, uzun vadeli işletme sorumluluğunu pekiştiriyor.

yatırımın kapsamı ve teknik etkileri:

Kalecik Santrali, 2003 yılından bu yana KKTC'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılıyor. Yeni kapasite artışıyla santralin toplam kurulu gücü 223 MW seviyesine ulaşacak ve adanın artan talebine daha esnek yanıt verme imkânı doğacak. Aksa Enerji'nin açıklaması, yatırımın öncelikle arz güvenliğini sağlama ve mevcut altyapıyı güçlendirme odaklı olduğunu vurguluyor.

Şirketin küresel ölçeği de söz konusu kararın arka planında rol oynuyor; Aksa Enerji, 11 ülkede 15 aktif santral operasyonu ve 3.700 MW kurulu güç kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Kalecik'teki ek yatırım, bu deneyimin KKTC'ye aktarılmasına dair somut bir adım olarak sunuluyor.

sözleşme süreci ve şirketin taahhüdü:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile yürütülen anlaşma çerçevesinde hayata geçirilen ek protokol, Kalecik Santrali işletme ilişkilerini ve kapasite artışını kapsıyor. Daha önce 2023'te imzalanan anlaşmayla santralin işletme süresi 2038 yılına kadar uzatılmıştı; yeni yatırım bu çerçevenin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Aksa Enerji CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal yatırımın önemine değinerek, "Özellikle ada ekonomilerinde güçlü ve güvenilir bir enerji altyapısı, ekonomik ve sosyal gelişimin en temel koşullarından biridir" ifadelerini kullandı. Ağbal, şirketin 20 yılı aşkın süredir KKTC'de faaliyet gösterdiğini ve yatırımların adanın enerji geleceğine olan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Şirket yetkilileri, ilave kapasitenin devreye alınmasıyla birlikte hem günlük işletme esnekliğinin artacağını hem de uzun vadede adanın enerji arz güvenliğinin daha sağlam temellere oturacağını vurguluyor. Bu yatırım, KKTC'nin enerji talebindeki artışa yanıt verme ve altyapı dayanıklılığını güçlendirme yönündeki somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

AKSA ENERJİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YAKLAŞIK YARISINI KARŞILAYAN KALECİK SANTRALİ’NİN KAPASİTESİNİ ARTIRMAK ÜZERE 35 MW GÜCÜNDE EK YATIRIM KARARI ALDI