Yağışta kayganlaşan yol tırı bahçeye sürükledi, olası facia son anda önlendi

Olayın gelişimi:

Tokat'ın Sulusaray ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Çekici kısmı bahçede dururken, dorsesi yolda kaldı.

Kaza sırasında araçta bulunan sürücünün Y.K. olduğu ve çekici plakası 60 AGP 861 olduğu bildirildi.

hasar ve önlenen tehlike:

Olayda bahçe duvarında ve tırda hasar meydana geldi. Sürücü yaralanmadan kurtuldu; bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili yetkililerce yapılacak incelemenin ardından hasarın boyutu ve olası nedenlere ilişkin detaylar netleşecek.

TOKAT’IN SULUSARAY İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYARAK BİR EVİN BAHÇESİNE GİREN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU.