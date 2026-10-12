Dolar 49,3274 +0,14%
Euro 55,0588 -0,24%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,70 -0,64%
EUR/USD 1,1161 -0,40%
Brent Petrol 106,64 +1,83%
--°

Mezitli'de 4 tur süren oylamada başkanvekili Turgut Selağzı oldu

Mezitli Belediye Meclisi'nde 33 üyeli oylama 4 tur sürdü; CHP'li Turgut Selağzı 16 oyla başkanvekili seçildi, Yeni Parti adayı 14 oy aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Mezitli'de 4 tur süren oylamada başkanvekili Turgut Selağzı oldu

Mezitli'de 4 tur süren oylamada başkanvekili Turgut Selağzı oldu

Mezitli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in 1 Ekim'de gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması, sevk edildiği mahkemece tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi için toplandı. Meclisteki 33 seçilmiş üyenin katılımıyla yapılan seçim dört tura uzandı.

adaylar ve süreç:

Seçimde CHP'nin adayı Turgut Selağzı, Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin ve Cumhur İttifakı tarafından belirlenen AK Partili Hüseyin Kılıç yarıştı. İlk tur oylamada Turgut Selağzı 13, Hakan Şahin 12, Hüseyin Kılıç 6 oy aldı.

İkinci turda sonuç değişmedi; Hakan Şahin 13, Turgut Selağzı 11 oyda kaldı, Hüseyin Kılıç 6 oy aldı ve bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda da çoğunluk sağlanamayınca seçim dördüncü tura kaldı.

sonuç ve oy dağılımı:

Son tur oylamasında CHP adayı Turgut Selağzı 16 oy alarak Mezitli Belediyesi Başkanvekili seçildi. Yeni Parti adayı Hakan Şahin 14 oy aldı; bu turda bir oy geçersiz sayıldı. Seçim, meclis içi çoğunluk hesapları ve partiler arası tercihler çerçevesinde sonuçlandı.

Mezitli Belediyesi'ndeki bu gelişme, belediye yönetiminde geçici düzenlemelerin uygulanmasını ve görevden uzaklaştırılmış başkanın durumunun takip edilmesini gerektiriyor. Meclis üyelerinin oylamayla belirlediği başkanvekili ilçe yönetiminde vekâleten görev yapacak.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ 4 TURDA SONUÇLANDI. CHP’NİN ADAYI...

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ 4 TURDA SONUÇLANDI. CHP’NİN ADAYI TURGUT SELAĞZI 16 OY ALARAK BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı
images

Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet
images

İstikrar vurgusu: süreçte şehit ailelerine hassasiyet sözü
images

Akçadağ'da Ulutaş mahalle mahalle ihtiyaçları yerinde tespit etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincanspor yönetiminden Bahçeli'ye resmi nezaket ziyareti

Kemahlı kadınlar okçuluk geleneğini coşkuyla sürdürdü

Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı

Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı