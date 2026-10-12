Mezitli'de 4 tur süren oylamada başkanvekili Turgut Selağzı oldu

Mezitli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in 1 Ekim'de gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması, sevk edildiği mahkemece tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi için toplandı. Meclisteki 33 seçilmiş üyenin katılımıyla yapılan seçim dört tura uzandı.

adaylar ve süreç:

Seçimde CHP'nin adayı Turgut Selağzı, Yeni Parti'nin adayı Hakan Şahin ve Cumhur İttifakı tarafından belirlenen AK Partili Hüseyin Kılıç yarıştı. İlk tur oylamada Turgut Selağzı 13, Hakan Şahin 12, Hüseyin Kılıç 6 oy aldı.

İkinci turda sonuç değişmedi; Hakan Şahin 13, Turgut Selağzı 11 oyda kaldı, Hüseyin Kılıç 6 oy aldı ve bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda da çoğunluk sağlanamayınca seçim dördüncü tura kaldı.

sonuç ve oy dağılımı:

Son tur oylamasında CHP adayı Turgut Selağzı 16 oy alarak Mezitli Belediyesi Başkanvekili seçildi. Yeni Parti adayı Hakan Şahin 14 oy aldı; bu turda bir oy geçersiz sayıldı. Seçim, meclis içi çoğunluk hesapları ve partiler arası tercihler çerçevesinde sonuçlandı.

Mezitli Belediyesi'ndeki bu gelişme, belediye yönetiminde geçici düzenlemelerin uygulanmasını ve görevden uzaklaştırılmış başkanın durumunun takip edilmesini gerektiriyor. Meclis üyelerinin oylamayla belirlediği başkanvekili ilçe yönetiminde vekâleten görev yapacak.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ 4 TURDA SONUÇLANDI. CHP’NİN ADAYI TURGUT SELAĞZI 16 OY ALARAK BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ.