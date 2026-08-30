Kanser tedavisi gören kadına oğlunun ardından Ogün Abi Derneği'nden destek

Ogün Abi Derneği'nden 20 bin TL destek

Adana'da yaşayan ve kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çekip kirasını ödemesi için verdiği banka kartı ve cep telefonunu kullanan oğlu tarafından mağdur edildiğini açıkladı. Oğlunun maaşı çekip kendisine dönmediğini söyleyen Güray, yaşadığı sıkıntıyı gözyaşlarıyla anlattı ve evlatlıktan reddettiğini belirtti.

Olayın detayları:

Güray, emekli maaşını çekmesi için bankacılık bilgilerini oğluna verdiğini, ardından oğlunun iletişimi kesip kayıplara karıştığını ifade etti. Mağduriyetin haberleştirilmesinin ardından yerel ve ulusal basında konuya yer verildi; haberin yayılmasında İHA kaynaklı yayınların etkisi oldu.

Derneğin müdahalesi:

Haber sonrası devreye giren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, Güray'a ulaşarak 20 bin TL maddi destek sağladı. Dernek yetkilileri, ihtiyaç sahiplerinin ulaşılabilirliği ve hızlı yardım koordinasyonunun önemine vurgu yaptı.

Yardım karşısında duygulanan Şerife Güray, derneğe teşekkür ederek yardımın zor günlerinde büyük anlam taşıdığını söyledi ve destek için Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

ADANA’DA OĞLU TARAFINDAN MAĞDUR EDİLEN KANSER HASTASI 69 YAŞINDAKİ ŞERİFE GÜRAY İÇİN OGÜN ABİ DERNEĞİ HAREKETE GEÇEREK YAŞLI KADINA 20 BİN TL MADDİ DESTEKTE BULUNDU.