Kapağı kapalı zannedilen lavabo açıcı sızıntı yaptı, yüzde 15 yanıkla tedavi edildi

Olayın gelişimi:

Olay, 24 Ağustos saat 22.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. 46 yaşındaki Ersan Akçil, nalburdan aldığı lavabo açıcıyı arabasından indirirken ürünün sızmasıyla üzerine döküldüğünü belirtti. Kızıyla birlikte eve koşan Akçil, ilk olarak yanan bölgeyi çeşme suyu ile soğutmaya çalıştı, ardından yakınlardaki bir sağlık merkezine başvurdu. İlk müdahale sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Tespit ve tedavi süreci:

Hastanede yapılan muayenede kalça ve diz bölgesini de kapsayan, vücudunun yaklaşık %15ini etkileyen yanıklar tespit edildi. Yapılan pansuman ve kontrollerin ardından hasta yatış yapıldı ve tedavi uygulandı; tedavi sonrası taburcu edildi. Akçil, olay sırasında kot şortun eridiğini, durumu fark edip hızlı müdahale ettiklerini ve kapağın kapalı olduğunu zannettiğini anlattı.

Uzman uyarıları ve riskler:

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, nalburdan alınan benzeri ürünlerin güçlü asit içerdiğini, giysiyi ve deri altını etkileyerek ciddi doku hasarına yol açabildiğini vurguladı. Prof. Dr. Turan, bu tür kimyasalların doğrudan suyla temasında şiddetli reaksiyonlar gösterebileceğini, bazen 'bomba gibi patlama' şeklinde etkilerle göz yaralanmaları, körlük, uzuv kayıpları veya ölümcül hasarlar bırakabildiğini belirtti.

Uzman ayrıca şu noktalara dikkat çekti: elbise hemen çıkarılmalı, bölge en az 15 dakika bol suyla yıkanmalı ve derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ayrıca ürün etiketlerinde küçük yazılı uyarıların bulunduğu, üzerinde "kireç" veya "beton sökücü" ibaresi olan ürünlerin özellikle güçlü olduğuna dair bilgi verilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Turan, günde ortalama 80 civarında polikliniğe hasta geliyorsa bunlardan 3-5'inin benzer kimyasal yanık olabildiğini aktardı.

Hastanın ifadesinde, ürünün kapağının kapalı olduğunu zannettiği, üretim veya ambalaj hatası ihtimali üzerinde durduğu, kızı 18 yaşında olmasına rağmen olay anında kendisine yardımcı olduğu ve hızlı davranarak daha ağır bir sonucun önlendiği belirtildi. Uzmanlar vatandaşları bu tür ürünleri koruyucu ekipman kullanmadan taşımamaları, kapak ve ambalajı kontrol etmeleri ve gerektiğinde profesyonel yardım almaları konusunda uyarıyor.

ERSAN AKÇİL (SOLDA), GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA TURAN (SAĞDA).